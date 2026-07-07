法國進口「肉桂粉」重金屬超標　食藥署列100%逐批查驗

▲法國進口肉桂粉重金屬超標。（圖／食藥署提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布最新邊境查驗不合格產品，其中1批法國進口「肉桂粉」，檢出重金屬超標，1批印尼進口的「樹薯脆片」和「蒜味脆片」甜味劑含量不符規定。

食藥署表示，「綠活企業有限公司」報驗的法國肉桂粉，品牌為「ALBERT MENES」檢出重金屬鉛每公斤1.1毫克、鎘每公斤0.4毫克，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鉛限量為每公斤0.3毫克，鎘限量為每公斤0.2毫克，該批法國的肉桂粉必須退運或銷毀，針對「綠活企業有限公司」在邊境調整為逐批查驗，抽驗比例為100%。

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另「品嘉環球有限公司」報驗的印尼穀物調製食品，檢出甜味劑不合格，必須退運或銷毀。第1批為樹薯脆片，檢出環己基（代）磺醯胺酸每公斤0.02克，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，案內產品非表列准用的食品範圍。

▲印尼「樹薯脆片」甜味劑含量不符規定。

第2批為蒜味脆片，檢出糖精每公斤0.26克，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，案內產品非表列准用的食品範圍。食藥署將針對「品嘉環球有限公司」在邊境採逐批查驗，抽驗比例為100%。

根據食藥署統計，從114年12月29日至115年6月29日止，受理印尼的穀物調製食品，報驗646批，檢驗不合格6批，檢驗不合格原因為防腐劑及甜味劑不合格，已經從115年6月2日起至115年8月6日止，在邊境針對印尼的穀物調製食品採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。