勸臉紅者乾杯＝灌一級致癌物！醫揭「逼酒2心態」：滿滿控制慾

▲醫師直呼要喝酒就臉紅的人乾杯，等同於叫對方喝下一級致癌物。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

台大醫學院院長吳明賢上月23日驚傳到院前心肺功能停止（OHCA），據傳前一晚疑因出席宴會遭「勸酒」才發生意外。對此，台大醫院回應，緊急休克相關事件，無法歸因於單一因素。減重醫師蕭捷健有感而發，直言在飯局上逼「喝酒會臉紅」的人乾杯，等同於叫對方喝下一級致癌物，更點破逼酒文化的黑暗面，呼籲民眾別拿生命去換別人的開心。

針對台灣特有的飲酒危機，蕭捷健醫師在粉專發文表示，台灣有一大票人體內缺乏乙醛脫氫酶（ALDH2），無法順利代謝酒精裡的毒性物質「乙醛」。如果身邊有朋友一喝酒就臉紅，常被起鬨說是代謝好，但這其實是先天的基因缺陷。而這也是喝酒對台灣人的傷害性比西方人更大的原因。

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蕭捷健示警，乙醛被世界衛生組織列為與甲醛同等級的「一級致癌物」。他無奈表示：「讓一個喝酒會臉紅的台灣人喝酒，生死之交真的要做到這個程度嗎？」

「醫學研究早就打臉，酒精的安全劑量就是零。」蕭捷健解釋，不要再拿喝酒能養生來安慰自己，酒精絕對是控制體重的超級絆腳石。喝下這些「液體脂肪」，不僅會把三酸甘油酯塞進內臟造成脂肪肝，酒精進入腸道後，還會破壞腸道屏障引發腸漏症，讓腸道內的毒素滲透進血液，引發全身慢性發炎。久而久之，就算吃得少，胰島素阻抗依然會讓脂肪無法燃燒。

看到醫界前輩疑似因被灌酒險些出人命，蕭捷健坦言心裡五味雜陳。他回憶起過去在離島服務時，第一次聚餐就被灌酒，「不喝還不行」，後來只要到了約定聚餐的時間，他乾脆將手機關機，買機票回台。

蕭捷健也點破愛逼人乾杯的兩種心態：第一是「大家一起墮落」的共犯心理，潛意識裡知道喝多傷身，怕只有自己喝會有罪惡感，乾脆把大家拖下水；第二則是一種「職場的服從性測試」，長官或客戶藉由逼酒，測試對方是否願意給面子甚至犧牲健康，表面上是建立信任，骨子裡其實是為了滿足控制慾。

「真正看懂你專業的客戶，不會因為你不喝酒就翻臉。」蕭捷健語重心長地向那些怕破壞氣氛、怕拿不到訂單的人喊話，真正的朋友不會因為不喝酒就拒絕往來。他強調，努力工作是為了過好日子，拿腹肌或生命去換別人的開心，「不管哪一種都很虧啊。」