進口原料加工成食品可標「台灣製」　逾6千人連署要求揭露真產地

▲多個民間團體前往衛福部陳情，訴求加工食品要清楚標示主原料產地。（圖／記者邱俊吉攝）

記者邱俊吉／台北報導

國外原料來台經加工後，可標示「產地：台灣」，引發爭議。今有多位農民與多個民間團體前往衛福部陳情，主張修法要求加工食品誠實標示主要原料的原產地，並送交連署書，呼籲修法保障消費者知情權；食藥署回應，將彙整各界意見，並蒐集國際規範，作為未來檢討法規參考。

參與陳情的團體指出，現行法規允許國外原料經「實質轉型」後，即可標示為台灣製造，形同制度漏洞，故於此前發起連署呼籲修法，並獲前農業部長陳吉仲、多位學者及農會代表支持，也得到消基會、主婦聯盟等消費者團體響應，目前已累積超過6600人連署。

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出席活動的蘿蔔農張嘉玲表示，農民頂著烈日辛苦栽種，卻因制度讓進口原料加工後，即可掛上台灣名義販售，這是抹煞在地農民努力；十大神農邱經堯則說，若市場標示制度無法清楚區分原料來源，國產烏魚子等優質產品將難以凸顯價值，甚至可能因進口原料產品的品質參差不齊，連帶影響台灣品牌形象。

248農學市集創辦人楊儒門指出，產地標示不只是法規問題，更攸關對農民及消費者的尊重，呼籲產品若使用進口原料，就應誠實標示原產地。

上下游文化基金會副執行長邱靜慧表示，中國蘿蔔原本僅在夏季供應不足時進口，如今已成全年進口，市面上每2.5條蘿蔔就有1條來自對岸，不少蘿蔔糕其實是使用中國蘿蔔製作，消費者卻無從得知；此外，台灣每年自中國進口逾900公噸烏魚卵，加工後成為台製烏魚子販售，也衝擊國產農漁產品競爭力。

此次連署提出3項訴求，包括保障民眾知道食物來源的權利、修法要求加工食品主要原料標示原產地，以及政策制定過程公開透明，廣納農業、食品業、學界及公民團體意見。

食藥署回應，已收到連署書，將綜整相關訴求，並持續蒐集國際規範，適時檢討法規，而現行制度亦允許業者自願標示原料原產地，但相關內容必須依事實誠實標示。