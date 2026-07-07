忘東忘西就是失智？醫師：可能只是「心累」　3關鍵別自我診斷

▲台南市立安南醫院神經內科醫師蕭哲輝提醒，健忘不一定就是失智，也可能與焦慮、憂鬱或正常老化有關，建議尋求專科醫師評估。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

「醫師，我最近老是忘東忘西，是不是得了失智症？」不少民眾一發現自己記憶變差，便擔心是否罹患失智症，台南市立安南醫院神經內科醫師蕭哲輝指出，健忘不一定就是失智，有時可能是大腦受到焦慮、憂鬱等情緒影響，形成俗稱的「假性失智」，民眾若長期擔心記憶退化，應尋求神經內科或相關專科醫師評估，避免自我診斷造成更大焦慮。

蕭哲輝表示，門診中常見民眾因忘東忘西而緊張就醫，但「假性失智」、「正常老化」與「真正失智症」其實大不相同。俗稱的假性失智症，並非腦部結構真正退化，而是由憂鬱症、焦慮症等情緒問題，引發暫時性認知功能障礙。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蕭哲輝說，當人長時間處於高度焦慮狀態，大腦注意力會被負面思緒牽制，導致負責短期記憶的區塊暫時「當機」，進而出現記不住、想不起來的感覺。這類患者通常具有高度病識感，會因健忘感到痛苦、焦慮，甚至主動求醫，且記憶表現常會隨心情好壞而起伏。

蕭哲輝指出，假性失智與真失智最大差異，在於假性失智具有「可逆性」。只要透過藥物治療並配合心理諮商，大腦功能有機會恢復。不過，他也提醒，長期焦慮或憂鬱若未接受適當治療，仍可能增加日後罹患真正失智症的風險，不能輕忽。

至於正常老化，蕭哲輝形容，就像電腦使用多年後運算速度變慢，但硬碟資料並沒有消失。隨著年歲增長，神經傳導速度自然下降，長輩可能出現反應變慢、偶爾忘記事情等狀況，但多半屬於「部分遺忘」，經他人提醒或冷靜思考後，通常能想起來，且判斷力、空間感及日常生活自理能力仍維持正常。

若是真正失智症，則可能牽涉不同疾病類型。蕭哲輝說，臨床最常見的是阿茲海默症，早期典型特徵為短期記憶喪失，病程多為緩慢且不可逆退化，目前主要以藥物延緩退化，輕度患者也可考慮新型抗類澱粉蛋白治療，安南醫院亦提供早期篩檢抽血檢查。

第二常見的是血管性失智症，主要與腦中風有關，認知功能常呈現階梯式惡化，並可能伴隨走路不穩、吞嚥困難等症狀，治療重點在於預防中風及控制三高。

另外，路易氏體失智症早期常出現鮮明視幻覺、睡眠障礙，並伴隨動作遲緩、手抖等症狀，治療上以症狀控制為主，但此類患者對藥物敏感性較高，需特別留意副作用。額顳葉失智症則常在早期記憶力尚可時，先出現個性、行為或語言表現明顯改變，臨床上可搭配語言治療或經顱磁刺激rTMS等新型治療。

蕭哲輝呼籲，區分「真假失智」是守護大腦健康的第一步。民眾或家中長輩若出現明顯記憶退化，不應自行貼上失智標籤，應及早接受專業評估，釐清究竟是大腦生病、正常老化，還是心累了，才能對症治療，把握黃金治療期。