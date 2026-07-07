健檢驗出ApoE4陽性焦慮失眠　醫揭真相：多數人一輩子不發病

▲衛生福利部新營醫院神經科醫師王威仁提醒，ApoE4陽性只是失智症風險增加，並不代表一定會罹患阿茲海默症。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

隨著健康檢查普及，不少民眾加做「阿茲海默症風險基因ApoE4」檢測，但報告上的「陽性」兩字，卻讓許多家庭陷入焦慮，衛生福利部新營醫院神經科醫師王威仁指出，ApoE4只是風險基因，並非決定性基因，「大部分ApoE4陽性的人，一輩子都不會發病」，民眾不應把檢測結果當成失智判決書。

王威仁表示，新營醫院失智症中心成立並積極推動服務後，門診中諮詢基因報告的民眾明顯增加。有些家屬看到長輩健檢報告呈現ApoE4陽性，便神色慌張陪同就醫；也有中年子女因自己檢測陽性，焦慮到失眠，只要一時忘東忘西，就懷疑自己是否即將失智。

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王威仁形容，這類健檢報告就像「潘多拉的盒子」，民眾在缺乏專業解讀下看到陽性，往往釋放出未知與恐懼；但從醫學角度來看，盒子底層留下的其實是「希望」，也就是提早掌握預防與管理的主導權。

王威仁說明，人類ApoE基因來自父母雙方，常見型態包括E2、E3、E4。若帶有一個E4，例如E3/E4型，罹病風險約為一般人的3倍；若帶有兩個E4，也就是E4/E4同型合子，風險雖提高至8到12倍，但在台灣人口比例中相當低，約僅1%至2%。

王威仁強調，風險提高是與統計學基準值相比，「陽性不等於一定會發病，陰性也不代表終身免疫」。基因只是失智風險拼圖中的一片，臨床上也有許多帶有ApoE4基因的長輩，終其一生大腦仍然健康、清楚。

王威仁引述權威醫學期刊《Lancet》研究指出，高達40%的失智症風險因子可以透過後天生活型態主動預防與改變。雖然無法改變天生DNA序列，但飲食、睡眠、運動與慢性病控制，都可能影響大腦健康走向。

針對民眾護腦需求，王威仁也提出「鎖盒護腦處方」。飲食方面，建議採取地中海飲食或MIND飲食，多攝取深綠色蔬菜、堅果、橄欖油及優質Omega-3脂肪酸，減少精緻糖與飽和脂肪。睡眠方面，建議每晚維持7至8小時高品質睡眠，讓大腦在深層睡眠時啟動「膠淋巴系統」，協助清除β-類澱粉蛋白等代謝廢物。

運動方面，王威仁建議每週進行150分鐘中強度有氧運動，如快走、游泳、騎車等，有助刺激大腦衍生神經滋養因子BDNF分泌，保護神經細胞。另也應嚴格控制三高，因心血管與腦血管健康密不可分，穩定血壓、血糖及低密度膽固醇，有助降低微血管病變加速大腦退化的風險。

王威仁呼籲，健檢目的不是嚇自己，而是讓民眾「提早拿到大腦健康指南」。若對基因檢測報告有疑慮，應至神經科門診或失智症中心接受專業諮詢，透過積極生活管理，將焦慮轉化為可行動的預防力量。