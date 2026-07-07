8月起「中山、迪化街商圈」全面禁菸　北市再增6處負壓式吸菸區

▲心中山線形公園周邊商圈全面禁菸。（圖／北市衛生局提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

台北市持續推動吸菸與不吸菸分流，7月7日起全市再新增6處指定負壓式吸菸區，並自8月1日起公告心「中山線形公園周邊商圈」及「迪化商圈」為除吸菸區外，全面禁止吸菸場所。

台北市自8月1日起再新增2處無菸商圈，心中山線形公園周邊商圈，禁菸範圍東至中山北路2段、西至承德路2段、南至南京西路、北至民生西路所圍之平面區域(含邊界之騎樓及人行道)，及迪化商圈，禁菸範圍東至民樂街、西至西寧北路、南至南京西路(含南京西路239巷)、北至民生西路所圍之平面區域(含邊界之騎樓、人行道)。

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健管科科長林雪蘭指出，新增無菸商圈在7月進行宣導，8月開始稽查，自8月1日起為除吸菸區外，全面禁止吸菸場所，未於指定吸菸區內吸菸者，將依菸害防制法處新臺幣2,000元以上1萬元以下罰鍰。

北市自7月7日起，於建成公園、迪化商圈、台北自來水園區、民生社區、大同區公所及圓山花博園區再新增6處指定負壓式吸菸區及68處戶外開放式吸菸區，全市指定吸菸區總數已達274處。為方便民眾查詢，北市已建置「指定吸菸區地圖」，民眾可透過台北通APP、台北捷運GO及現在玩台北APP，查詢鄰近指定吸菸區位置。

另外，衛生局也會持續提供多元戒菸服務管道，包括戒菸衛教諮詢、戒菸班、免費戒菸專線0800－636363等，鼓勵市民善加利用專業資源，相關訊息可至官網「菸害防制專區」查詢。

▲迪化商圈禁菸。

