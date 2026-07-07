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傳吳明賢倒下前遭灌酒　台大醫院：未掌握私人行程

▲▼台大醫學院院長吳明賢出席出席2025智慧健康新紀元－科技賦能，促進全民健康論壇受訪談醫學美容嚴管。（圖／記者洪巧藍攝）

▲台大醫學院院長吳明賢。（資料照／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

台大醫學院院長、國內腸胃科權威醫師吳明賢上月23日驚傳到院前心肺功能停止（OHCA）送醫，送台大醫院搶救，目前仍在住院中。據傳他在倒下前一天，出席一場科技業宴會，遭董娘灌酒，可能因此發生意外。對此，台大醫院回應，私人行程並無掌握，無法確認。

今年61歲吳明賢曾在2020年8月擔任台大醫院院長，卸任後從2025年8月起擔任台大醫學院院長至今，上月23日傳出到院前心肺功能停止（OHCA），先到北醫救治後，轉往台大裝葉克膜搶救。

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據媒體報導，吳明賢在倒下前一天，出席一場科技業宴會，期間遭到一位董娘灌酒，回家後就倒下。台大醫院今回應，並沒有掌握吳院長的私人行程，致病原因是否和飲酒有關，並無法確認，也不便多做評論，且緊急休克相關事件，是多重原因導致，無法歸因於單一因素。

針對相關病情進展，台大醫院院長余忠仁昨日受訪時曾表示，「吳院長還沒有清醒，我們還在等待」，但他其他身體的功能都還滿好的。至於病況是否有在好轉，他透露，最後最困難的是神智恢復，沒有很好的藥物去進行，所以這塊真的需要等，目前還是維持最好的照顧，希望院長可以順利清醒。

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關鍵字： 台大醫院 吳明賢 余忠仁

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