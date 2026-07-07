13歲弟脖子黑黑洗不掉！醫問「家人有糖尿病嗎」　揭5大代謝警訊

▲13歲男童後頸黑一圈洗不掉，罹患黑色棘皮症。（示意圖／書田診所提供）

文／陳依君醫師

那天門診來了一位13歲的弟弟，原本只是來看感冒。

看診時，我注意到他的脖子後面有一圈黑黑的，像是洗不乾淨的污垢，但仔細看，其實皮膚有點厚厚、暗暗、帶一點天鵝絨感。

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看完感冒後，我問媽媽：「家裡爸爸、媽媽，或長輩有人有糖尿病、高血脂嗎？」

媽媽愣了一下說：「有耶！啊～這個黑黑的我也有注意到，怎麼搓都搓不掉。」

這種脖子後面、腋下、腹股溝出現黑黑、厚厚、洗不掉的皮膚變化，醫學上叫做「黑色棘皮症」。

它不是小朋友髒。

也不是洗澡不認真。

更不是用力搓就會不見的東西。

黑色棘皮症常常和「胰島素阻抗」有關。

白話說，就是身體對胰島素的反應變差了。身體為了把血糖維持住，就需要分泌更多胰島素。胰島素長期偏高，可能刺激皮膚在皺摺處變得比較厚、比較黑，尤其常出現在後頸、腋下這些地方。

很多家長會以為：「小朋友還小，怎麼可能有血糖問題？」但現在孩子的飲食型態、含糖飲料、精緻澱粉、久坐、活動量不足，都讓兒童青少年代謝問題越來越早出現。

黑色棘皮症本身不一定代表已經糖尿病，但它是一個很重要的身體訊號。

它在提醒我們：「這個孩子可能需要檢查血糖、血脂、體重與代謝狀況了。」



尤其如果孩子同時有以下狀況，更建議帶去給醫師評估：

✓體重過重或腰圍明顯增加

✓家族有糖尿病、高血脂、脂肪肝

✓很愛喝含糖飲料、手搖飲

✓常吃炸物、甜食、精緻澱粉

✓活動量少、放學後大多坐著

✓後頸、腋下、腹股溝黑黑厚厚搓不掉

門診通常會依情況評估：血糖、糖化血色素HbA1c、血脂、肝功能、體重 BMI、血壓，有時也會一起看有沒有脂肪肝或其他代謝風險。

最重要的是，家長不要責備孩子：「你是不是脖子沒洗乾淨？」

因為他真的可能已經洗很認真了。黑色棘皮症不是清潔問題，而是可能和代謝有關的皮膚警訊。

如果孩子有這樣的情況，與其一直搓、買美白產品，不如先做三件事：

第一，帶孩子做一次代謝評估。

第二，從含糖飲料減量開始。

第三，全家一起調整飲食和活動，不要只叫孩子減肥。

孩子的健康，很多時候不是靠一句「你要少吃一點」就能改變。

真正有效的，是全家一起把環境變簡單：

家裡少放含糖飲料、晚餐多一份蔬菜、週末一起走路、睡眠時間固定一點。

黑色棘皮症不是要讓家長恐慌，而是讓我們有機會更早發現問題。

因為血糖和血脂的變化，早期常常沒有感覺。

但皮膚，有時候會比抽血報告更早提醒我們：「該注意代謝了。」

如果你發現孩子脖子後面黑黑的、怎麼洗都洗不掉，請不要先罵他髒。

那可能是身體在發出求救訊號。

建議找家醫科或兒科醫師評估，早一點看見，早一點調整，很多代謝問題都還來得及拉回來。

本文經授權轉自：家醫姊 陳依君醫師