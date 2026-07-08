誤拍隱翅蟲！男脖子「烙印2條焦痕」痛爆　醫警告：毒液如強酸

▲大哥脖子留下被隱翅蟲素腐蝕的焦黑痕跡，周圍還起水泡。（圖／吳仁欽醫師授權提供，未經同意請勿任意翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

皮膚科診所院長吳仁欽近日分享一起門診案例，一名60歲大哥因脖子出現兩條紅腫痕跡，且伴隨刺痛感長達2、3天，最後甚至痛到無法轉動，這才神情凝重地趕緊就診。醫師一瞥見傷口，心裡立刻有了答案，直言：「這不是落枕，也不是蚊子咬，這是隱翅蟲皮膚炎。」

從該名患者的患部畫面中可見，脖子後方出現了兩道狹長、嚴重的紅腫發炎區塊，傷口中間伴隨著類似強酸灼傷後的焦褐色痕跡，周圍還起了水泡與脫屑，看起來怵目驚心。

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見隱翅蟲別拍打！毒素噴出如強酸腐蝕

吳仁欽醫師在粉專發文解釋，其實隱翅蟲本身並不會咬人，罪魁禍首是牠體內藏著的強酸性毒素「隱翅蟲素」。當民眾感覺有蟲子在身上爬行，直覺反應將其「拍死」在皮膚上時，毒液就會瞬間釋放。這時皮膚就像被強酸腐蝕一樣，會變得又紅又痛、起水泡。他強調，這與一般蚊蟲叮咬的「癢」完全不同，隱翅蟲帶來的是嚴重的「燒灼感與刺痛」，是那種會痛到讓人睡不著的感覺。

近期天氣多雨，吳仁欽提醒，若住家附近有水溝、稻田或草叢，民眾務必提高警覺。由於隱翅蟲具有趨光性，晚上開燈時很容易撲向光源飛進室內。他呼籲，一旦在身上看到不明小蟲，「千萬不要用手拍！」正確的應對方式是用嘴巴吹走，或是拿紙張輕輕撥開。

至於該名患者，在門診經過妥善處理後已無大礙。吳仁欽強調，若不慎沾染隱翅蟲毒液，及早求診通常都能恢復得很漂亮；但若強忍不適、一再拖延，不僅皮膚容易留下疤痕，甚至可能引發次發性感染，民眾千萬不可掉以輕心。

誤觸隱翅蟲快沖水＋冰敷！醫7招防治毀容怪蟲

皮膚科醫師邱足滿接受《ETtoday健康雲》訪問時曾表示，隱翅蟲不會主動攻擊人，通常只會在人體皮膚上爬行。若不慎沾染到蟲體關節腔滲出的少量毒液，皮膚會出現線條狀紅斑等輕微症狀；此時民眾只要盡快以大量清水沖洗並冰敷即可，千萬不可反射性拍打，以免造成更嚴重的傷害。

若不慎拍打隱翅蟲使其釋出「隱翅蟲素（Pederin）」，毒液接觸皮膚後並不會立刻被察覺，通常在幾小時後才會發展出潰爛。一般情況下，若處理得當，傷口3～5天就會結痂變乾，一週後部分結痂脫落並留下色素沉澱，接著逐漸好轉；但若未妥善處理，傷口恐合併細菌感染引發蜂窩性組織炎，若患部鄰近眼睛，甚至可能造成眼角膜受損。

針對隱翅蟲皮膚炎個案，邱足滿指出，一般會先使用類固醇與抗生素的複合型藥膏來避免細菌感染，再依照患者具體病症開立所需藥物。她也強調，若患部已出現糜爛，務必要用紗布妥善包紮，以免毒液沾染並影響身體其他部位。

邱足滿也教大家7招防治隱翅蟲：

●到戶外應妥善保護自己，長袖衣物、驅蚊產品不可少。

●若感覺身上有異物爬行，可請身旁的人幫忙查看，用嘴吹走或用物品撥開，千萬別反射性拍打。

●住家鄰近樹林者，將紗窗換成細網目，以防隱翅蟲闖入。

●隱翅蟲具有趨光性，關燈睡覺或使用蚊帳隔離保護。

●騎車時，建議安全帽選有面罩保護較安全。

●不慎沾染毒液，以大量清水沖洗並冰敷。

●若皮膚出現潰爛、膿包，應盡速就醫。