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姜至剛曝中聯油脂「通報時序」　遭問政治責任未鬆口

記者趙于婷／台北報導

中聯油脂致癌沙拉油受影響業者已增至360家，外界質疑下游廠商在4月就通知，但卻沒通報，疑似有隱匿情事。對此，食藥署署長姜至剛今表示，南僑是在5、6月自主檢驗，中聯被通知後，也有做自主檢驗，在6/30自主通報。至於是否該負政治責任，他則未鬆口去留。

針對中聯油脂致癌油事件，姜至剛說，問題油品是在4月才出廠，南僑是在5、6月自主檢驗，6/10通知福壽，6/11通知中聯，中聯被通知後，在6/16、6/25都有做檢驗，6/29收到報告，6/30自主通報。至於是否有延遲通報，則由地方衛生局積極調查中，如果有延遲，就會依法裁罰。

而總統賴清德今公開表示「該究責就要究責、絕不寬貸」，民眾黨、國民黨也都要求衛福部及食藥署首長負起政治責任。姜至剛表示，理解社會對食安事件的焦慮，「我可以感同身受，也尊重外界對食藥署和我個人的期待和監督，此刻我的責任是把流向查清楚，產品下架完成，業者責任追究到底，檢討管理制度不足。」

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對於是否要負起政治責任，姜至剛未正面回應，他強調，每一次事件都是努力的動力，對於發生事件去積極矯正，生產製程的管理才是最重要，「我們會持續精進、高強度監督，謝謝各位媒體朋友和先進的指教。」

食藥署署長姜至剛。（圖／記者趙于婷攝）

▲食藥署署長姜至剛。（圖／記者趙于婷攝）

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關鍵字： 食藥署 姜至剛 中聯 影音

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