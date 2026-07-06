快訊／致癌油18品項「包裝、批號」公布　食藥署要求主動退換貨

記者趙于婷／台北報導

中聯油脂致癌物沙拉油風波擴大，食藥署今公布新增受影響業者至360家，另也同時公布18品項「包裝、批號」，並要求相關業者主動提供退換貨方式及客服管道，保障消費者權益，如民眾退貨遭拒，可向所在地消保官反映。

▲食藥署公布18品項致癌油「包裝、批號」。（圖／食藥署提供，下同）

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中聯油脂的「大豆沙拉油」約1,300公噸（批號315-1150404、製造日期115年4月4日、有效日期115年9月30日）於自主檢驗時，檢出苯駢芘（Benzo[a]pyrene, BaP）8.1μg/kg，未符合「食品中污染物質及毒素衛生標準」（限量標準2.0 μg/kg）。

食藥署今公布18項受影響產品、30個批號及流向360家業者資訊，並提供產品資訊供消費者可依產品包裝標示的名稱、有效日期（批號）辨識，可向原購買商家或產品外包裝標示負責廠商洽詢。

食藥署提醒，使用受影響油品製成的原型油品或使用受影響大豆沙拉油比例達20%以上的加工產品，業者須於今（6）日24時前完成預防性下架並提供產品資訊給所轄地方衛生局，未達預防性下架條件者，雖無須下架，但仍須於期限內主動揭露產品資訊。

▲食藥署公布18品項致癌油「包裝、批號」。

▲食藥署公布18品項致癌油「包裝、批號」。

▲食藥署公布18品項致癌油「包裝、批號」。