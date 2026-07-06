ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

快訊／致癌油18品項「包裝、批號」公布　食藥署要求主動退換貨

記者趙于婷／台北報導

中聯油脂致癌物沙拉油風波擴大，食藥署今公布新增受影響業者至360家，另也同時公布18品項「包裝、批號」，並要求相關業者主動提供退換貨方式及客服管道，保障消費者權益，如民眾退貨遭拒，可向所在地消保官反映。

致癌油18品項「包裝、批號」公布。（圖／食藥署提供）

▲食藥署公布18品項致癌油「包裝、批號」。（圖／食藥署提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

中聯油脂的「大豆沙拉油」約1,300公噸（批號315-1150404、製造日期115年4月4日、有效日期115年9月30日）於自主檢驗時，檢出苯駢芘（Benzo[a]pyrene, BaP）8.1μg/kg，未符合「食品中污染物質及毒素衛生標準」（限量標準2.0 μg/kg）。

食藥署今公布18項受影響產品、30個批號及流向360家業者資訊，並提供產品資訊供消費者可依產品包裝標示的名稱、有效日期（批號）辨識，可向原購買商家或產品外包裝標示負責廠商洽詢。

食藥署提醒，使用受影響油品製成的原型油品或使用受影響大豆沙拉油比例達20%以上的加工產品，業者須於今（6）日24時前完成預防性下架並提供產品資訊給所轄地方衛生局，未達預防性下架條件者，雖無須下架，但仍須於期限內主動揭露產品資訊。

致癌油18品項「包裝、批號」公布。（圖／食藥署提供）

▲食藥署公布18品項致癌油「包裝、批號」。

致癌油18品項「包裝、批號」公布。（圖／食藥署提供）

▲食藥署公布18品項致癌油「包裝、批號」。

致癌油18品項「包裝、批號」公布。（圖／食藥署提供）

▲食藥署公布18品項致癌油「包裝、批號」。

【救命一刻】海龜被魚線勒到快沒命　虛弱游向人類求救

關鍵字： 中聯 中聯油脂 致癌油 影音

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

每天走萬步不一定護心！醫揭「7大走路地雷」：空腹晨走也上榜

12種小三現形！心理師點名「最難防類型」：佩服她每句話都貼心

快訊／超商「林聰明、阜杭飯糰」都用到致癌油　232品項一次看

13歲弟脖子黑黑洗不掉！醫問「家人有糖尿病嗎」　揭5大代謝警訊

關節炎常用老藥恐釀致命過敏　長庚研究破解關鍵基因

安靜乖巧也可能是ADHD　東基醫院提醒注意力不足型孩童易被忽略

「泰山、福壽、福懋」早知情致癌油　食藥署：中聯6/15就開過會

快訊／石崇良宣布致癌油「232項產品」全部預防性下架

快訊／食藥署公布致癌油「232項產品」明細　已回收逾43噸

快訊／未依法通報致癌油　北市重罰「南僑油脂」300萬元

讀者迴響

回到最上面