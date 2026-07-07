12種小三現形！心理師點名「最難防類型」：佩服她每句話都貼心

▲諮商心理師林萃芬佩服「攻心為上的第三者」，非常善於瞭解情人的心理需求，每句話都貼心溫暖。（示意圖／ETtoday資料照）

文／諮商心理師林萃芬

當婚姻遭遇外遇風暴，受傷者最迫切想知道的往往是：如何應對第三者，才能讓外遇伴侶回歸家庭？以及如何避免為第三者宣傳，把外遇伴侶推得更遠？專業諮商心理師林萃芬在《從外遇洞察人心：療癒創傷與重建信任》指出，雖然第三者會有共同的心理狀態，但在應對時，還是要摸清各種不同類型第三者的親密需求與人格特質，才有助於思考如何挽回外遇伴侶的心。

林萃芬表示，想要瞭解第三者，需要知道對方的工作角色、語言邏輯、內心需求，以及從伴侶身上想獲得什麼。另一方面，從外遇伴侶與第三者互動的過程中，可以更進一步瞭解外遇伴侶的感情需求，以及自己與伴侶的親密互動模式與第三者的不同，幫助自己與伴侶未來更好地經營親密關係。

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許多受傷者都曾對林萃芬說過同一句話：「第三者做得到，我也做得到。」這句話背後雖然包含了不服輸、好勝的心理，但若能不扭曲自己的感受、不背叛自己的意志，靜下心來思考，實際上可以發現自己與伴侶相處的盲點，並從不同角度審視婚姻的議題。

日久生情的第三者：從秘書變情人，罪惡感最低

不少第三者原本扮演的角色，是為「上司情人」處理大小行程的細心秘書，或是跟前跟後的貼身助理，慢慢成為彼此生活中不可或缺的人，關係就很容易變質。她們既欣賞「上司情人」的權力魅力，同時也需要服從指令，這樣的上下關係，讓她們可以名正言順出雙入對，也很容易降低成為第三者的罪惡感。這類第三者或許從沒想過自己會介入別人的感情，當「上司情人」表達愛意時，她甚至會受寵若驚，不知不覺陷入情網，之後就很難再抽身。由於她們屬於「工作及生活上的必需品」，並不容易讓兩人分開，一旦外遇被發現，「上司情人」很可能還會怒罵伴侶，以保住第三者的工作，受傷伴侶的心理創傷自然更難療癒。

革命感情的第三者：並肩打拚，感情急速升溫

兩個人一起承接公司案子，上班並肩打拚，下班共商對策，彼此分享挫折、一起品嘗成果，分開後也會不斷互傳訊息，快速形成革命伴侶的關係。不過等到專案告一段落，若各自又有別的任務在身，或有其他緊密的夥伴加入，關係或許會暫時告一段落。

職業級的第三者：情人只是累積財富的工具

「職業級的第三者」有不同類型，一種是專門找已婚男性談戀愛，透過第三者的角色獲得利益，情人只是幫助她們達到目標、累積財富的工具，無須承諾，遇到更有價值的對象立刻可以結束上一段，開啟下一段。另一種則因工作需要，非常善於帶動開心氣氛，讓情人卸下沉重壓力。她們懂得成功男性的心理，一個眼神就知道對方要紙巾，主動剝蝦殼、為水果去籽，所有細節周到伺候；也樂於聆聽情人心聲，及時讚美、肯定情人，每句話都說得恰到好處。受傷伴侶面對這種第三者常有複雜情緒：明知對方做的都是伴侶受用的，但自己就是不想跟對方一樣，矛盾心理讓人內外交戰，既耗損心理能量，也榨乾對外遇者僅存的情感，身心俱疲。

渴望結婚的第三者：越痛苦越不肯放手的「認知失調」

這類第三者在交往之初就會提出「承諾離婚」的要求，情人在慾望高漲時會先答應，之後雙方進入長期拉扯衝突：什麼時候離婚？跟太太提了沒有？你騙我，你根本沒提，對不對？甚至有情人被逼到沒辦法，變造假的離婚證明來應急。林萃芬指出，當第三者投入越多、犧牲越多，就可能出現「認知失調」：因為承認自己被欺騙，會引發強烈心理衝突，為了消除緊張，最簡單的方式就是拒絕相信真相。這就是何以第三者常固守在痛苦的感情中，想盡辦法逼迫情人離婚，過程中可能引發很多危機，例如主動找受傷伴侶談判，但結果多半跟預期不同。

攻心為上的第三者：連心理師都佩服的同理心

這類第三者非常善於瞭解情人的心理需求，每句話都貼心溫暖。情人來電訴苦，她聲音輕柔：「你工作那麼辛苦，今晚幫你按摩一下，好不好？」情人應酬帶著酒意，她用擔心的口吻說：「你在哪裡？我去接你，不然我放不下心。」話裡只有關懷，沒有半句責備。林萃芬坦言，連身為心理師的她都不得不佩服她們的同理心，是很難應對的，只要受傷者一有情緒，就會把外遇者推向她們。

戀父情結的第三者：拆散家庭較不會有罪惡感

長大成人後仍想當「爸爸懷裡的小女孩」，依賴「情人爸爸」提供經濟資源與寵愛保護，為了贏得愛，往往會任性地拆散別人的家庭。她們成長過程中多半極度缺乏父愛，為了補償童年匱乏，特別偏愛年長情人。一旦內心的小女孩長大，不再需要照顧時，就會想脫離關係，有時反而是「情人爸爸」不願放手。

父母身分下的第三者：壓抑的情慾反而加劇吸引力

媒體報導中，共同居住的親家外遇事件越加常見，例如公公與媳婦間的親密關係，在傳統倫理上令人難以置信，但從心理學角度來看，這是「吸引力理論」的體現：雙方長時間相處、頻繁互動，且生活空間接近，容易激發吸引力。壓抑的情慾反而可能加劇吸引力，導致「羅密歐與茱麗葉效應」，越是遭遇阻力、家人反對，關係可能越密切。面對這種特殊情況，重要的是開放且誠實地溝通，必要時尋求專業心理諮商。

主動求助的第三者：從修電燈開始的雙重背叛

多半是親近的鄰居、朋友，從日常生活需要幫忙開始產生情感連結，之後家中大小事都會邀請對方來看一下、聊一下，感情逐漸發展開來。也因為是受傷者認識的人，剛知道真相時，會讓伴侶震驚到難以接受，甚至感覺被雙重背叛，對人性非常失望。

不婚主義的第三者：最安全的親密關係

對不婚主義者來說，扮演第三者是最安全的親密關係，不會面臨催婚壓力，也不用帶對方見家人，既不用為關係負責，又享有很大的控制權及自由感。這類第三者多半在原生家庭受過很大的傷害，或對原生家庭有高度自卑感與羞愧感，不希望情人跟家人見面互動。

煽動叛逆的第三者：中年危機情人最容易中招

有些第三者會不斷煽動情人：「你要好好做自己，掙脫這些框架枷鎖」「你已經為這個家犧牲夠多了」「她看不到你的好，只有我知道你是最好的」「我很心疼你總是被欺負、被壓迫」。也有的會買禮物讓情人帶回家送小孩，強調「就說是爸爸送的」，完全不居功，或當支持者：「太太不肯幫你的，我都很願意做。」這些語言鼓動叛逆的力量很強大，特別是處於「中年危機」的情人最容易受影響，回家後對另一半充滿憤怒與不滿。此時受傷者保持鎮定不被激怒非常重要，避免間接幫助第三者引發外遇者的情緒。

忌妒、報復心強的第三者：不平衡情緒可能釀成悲劇

有些第三者會忌妒、敵視情人的伴侶，要求情人回家後不能同房、不能同床，不准有親暱稱謂。當忌妒心強烈時，會忍不住比較：憑什麼她可以擁有情人和孩子，而自己什麼都沒有？尤其當情人回到伴侶身邊，內心被大量不平衡情緒淹沒，就可能做出非理性的報復行為。社會新聞中，有第三者用刀殺死情人，也有人想玉石俱焚：「既然他們毀掉我的一切，我也要毀掉他們，讓他們感受我的痛苦。」

以死威脅的第三者：最危險的「心理鉤子」

有些第三者會透露「沒有你我無法獨活」，這種說詞對容易有罪惡感、或有「被人需要」需求的情人來說，就像一個巨大的「心理鉤子」，讓他不敢輕舉妄動。當第三者感受情人熱情遞減，共組家庭的希望幻滅時，強烈的痛苦、恐懼就會如水庫般爆發決堤，有些人會以死威脅阻止情人離開。林萃芬提醒，不少外遇者因為害怕對方真的自我傷害，不斷用哄騙、拖延的方式應對，但這樣反而會讓第三者誤以為「以死威脅」是有效的，不斷用死亡操控情人的心理及情緒，一個不小心，就有可能弄假成真。

本文摘自：林萃芬／《從外遇洞察人心：療癒創傷與重建信任》／時報出版