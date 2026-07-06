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快訊／致癌油流向「新增至360家」　食藥署要求4油廠逐批檢驗

記者趙于婷／台北報導

中聯油脂致癌物沙拉油風波擴大，食藥署今上午邀集國內4大煉油廠討論原料、製程監測等管理作為。食藥署會後表示，目前受影響業者更新至360家，另也要求業者強化原料驗收，提高黃豆原料驗收檢驗「苯駢芘」頻率，將採逐船或逐批檢驗。

▲▼中聯油脂「大豆沙拉油」檢出致癌物「苯駢芘（BaP）」超標，彰化縣府要求相關油品預防性下嫁。（圖／彰化縣衛生局提供）

▲各地方衛生局稽查下架油品。（圖／資料照）

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中聯油脂的「大豆沙拉油」約1,300公噸（批號315-1150404、製造日期115年4月4日、有效日期115年9月30日）於自主檢驗時，檢出苯駢芘（Benzo[a]pyrene, BaP）8.1μg/kg，未符合「食品中污染物質及毒素衛生標準」（限量標準2.0 μg/kg）。食藥署今邀集「中聯油脂、大統益、台灣糖業和長輝事業」等4家製油業者開會，今再度公布受影響業者新增至360家。

針對中聯大豆沙拉油事件，食藥署表示，已經要求「第一層產品已全面下架」，依照106年所訂定「食品違規案件-產品下架、回收、封存、銷毀階層之處理原則」辦理，7月1日即命中聯公司停止作業，並同步要求第一層產品須於7月3日中午12點前全面下架完成，而「第二層產品」也擴大預防性下架。

業者需在今24時前完成預防性下架，並須於時限內提供相關產品資訊給所轄地方衛生局，而非屬上述預防性下架條件的產品，如有使用受影響大豆沙拉油製成的產品，雖無須預防性下架，業者仍須在今24時前主動揭露資訊。

另外，在業者檢驗部分，食藥署已要求強化原料驗收、精進製程管控和落實自主通報，提高黃豆原料驗收檢驗「苯駢芘」頻率，並採逐船或逐批檢驗。

360家業者名單如下：（橘底為新增業者，點圖可放大）

食藥署公布受致癌油影響業者新增至360家。（圖／食藥署提供）

食藥署公布受致癌油影響業者新增至360家。（圖／食藥署提供）

食藥署公布受致癌油影響業者新增至360家。（圖／食藥署提供）

食藥署公布受致癌油影響業者新增至360家。（圖／食藥署提供）

食藥署公布受致癌油影響業者新增至360家。（圖／食藥署提供）

食藥署公布受致癌油影響業者新增至360家。（圖／食藥署提供）

食藥署公布受致癌油影響業者新增至360家。（圖／食藥署提供）

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關鍵字： 影音

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