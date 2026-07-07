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不胖也危險！大腿長「雪花肌」恐糖尿病前兆　醫教4招快自測

▲大腿,腿粗,肉多,蜜大腿。（圖／記者周姈姈攝）

▲醫師示警，雪花化的肌肉不只「看起來不健康」，更會主動拖垮全身代謝。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

不少老饕吃火鍋、燒肉必點頂級A5和牛，追求油花越多、肉質越軟嫩。不過，復健科醫師王思恒警告，如果這種漂亮的「雪花紋」長在自己的大腿肌肉裡，不僅代表身體正在退化，更可能是糖尿病、肌少症，以及隨時會跌倒的前兆！他直言，這種被脂肪滲透的「雪花肌」會主動拖垮全身代謝，破壞力甚至比內臟脂肪還要強。

王思恒醫師在粉專發文衛教指出，和牛好吃是因為脂肪滲入肌肉纖維，但若發生在人體肌肉上，醫學上稱為「肌脂肪變性（Myosteatosis）」。過去醫學界以為這只是老化的正常現象，但最新研究發現，肌肉裡的油花並非裝飾品，它們會不斷分泌發炎物質、釋放游離脂肪酸，直接癱瘓周圍肌肉細胞，使其對胰島素失去反應。

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這種情況在診間用超音波一照就無所遁形。王思恒說明，有規律運動的人，超音波能順利穿透，肌纖維紋理清晰；反之，久坐不運動者的肌肉充滿脂肪，會讓音波訊號散射、衰減，畫面糊成一團。他引述1997年《Diabetes》期刊的經典研究表示，對肥胖族群來說，大腿肌肉的油花滲透程度，對胰島素敏感性的破壞力，居然大過內臟脂肪。

很多人以為少吃就會瘦，王思恒提醒，單靠節食雖然能減輕體重與皮下脂肪，但大腿肌肉的雪花仍「牢牢卡在原地」，變成名副其實的「瘦的雪花人」，罹患糖尿病的風險依然很高。反觀靠運動減重，消除雪花肌與內臟脂肪的幅度，直逼單純節食的2倍。此外，東亞人天生容易長內臟脂肪與脂肪肝，南亞人雪花肌比例也偏高，因此不能只看BMI正常就掉以輕心。

想知道自己的肌肉狀態？王思恒提供4招居家檢測：

1. 單腳站立30秒：觀察是否搖晃、非得扶牆不可，若有此現象代表下肢控制力已退化。

2. 30秒椅子起立測試：超過50歲者，測試30秒內從椅子起立坐下的次數，若少於14次即屬偏低。

3. 測量小腿圍：男性小於34公分、女性小於33公分，代表肌肉量不足。

4. 測量腰圍：男性大於等於90公分、女性大於等於80公分。肚子大的人，通常肌肉裡也少不了油花。

最後，王思恒開出最強的「反雪花」處方箋：建議每週進行2～3次深蹲、硬舉等大肌群重訓，逼肌肉吐出油花；搭配每週150分鐘中強度有氧（如快走、騎車、游泳）。飲食上務必吃夠蛋白質，長輩每天每公斤體重補充1.2～1.5克，減重者可拉高至1.5～2.0克；同時要控制久坐時間，每坐1小時就強迫自己起身活動1～2分鐘。

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關鍵字： 雪花肌 復健科 王思恒醫師 代謝 肌肉纖維 內臟脂肪 糖尿病 肌少症

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