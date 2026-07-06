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「肺炎鏈球菌」也會攻擊青壯年　醫點名6族群重症風險高

咳嗽、卡痰。（圖／記者趙于婷攝）

▲醫師提醒，肺炎鏈球菌也會侵襲青壯年族群。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

隨著台灣正式邁入超高齡社會，感染性疾病對成人健康的威脅日益劇增，其中肺炎長年高居國人十大死因第三名，而肺炎鏈球菌更是引發侵襲性肺炎鏈球菌感染症的主要致病原。醫界指出，過去大眾多認為肺鏈疫苗主要針對高齡族群或嬰幼兒，但臨床監測顯示，18至49歲合併慢性疾病的青壯年，感染與重症風險相較於健康族群顯著高出數倍。

台灣疫苗推動協會理事長李秉穎表示，提到肺炎鏈球菌，許多人第一時間想到的是嬰幼兒或高齡長者，肺炎鏈球菌感染不僅可能造成肺炎，更可能進一步引發菌血症、敗血症及腦膜炎等侵襲性肺炎鏈球菌感染症，尤其是「糖尿病、心血管疾病、慢性肺病患者、長期吸菸、工作壓力大、經常出差旅遊」等族群，即使年齡介於18至45歲，仍可能面臨較高感染及重症風險。

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林口長庚醫院感染科黃景泰教授指出，由流行病學角度深度剖析，肺炎鏈球菌具有超過90種以上的血清型，且型別分布隨著時間與疫苗的大規模接種而不斷變異，近年臨床上已觀察到顯著的「血清型置換現象」，就是過去疫苗涵蓋常見型別因受到壓制而下降，但未被疫苗涵蓋的新興血清型（如15A、23A、35B等）卻逐漸增加，成為突破性感染主流。

新光醫院整合醫學中心主任黃建賢說明，過往的肺炎鏈球菌疫苗接種程序較為複雜，往往需要在接種PCV13或PCV15後，間隔一年再補打PPSV23，繁瑣的時程常導致民眾漏打、未完成完整接種，影響實際群體免疫效果，而PPSV23另一個問題是雖然廣但免疫記憶卻不夠久，因此也會建議考慮新型態疫苗、單劑施打。

李秉穎提醒，許多健康成人仍普遍認為自己年輕、身體健康，即使感染肺炎鏈球菌也不至於造成嚴重問題，因此容易低估疾病風險，目前台灣對嬰幼兒與65歲以上長者已提供公費疫苗接種，但對疫苗的認知跟安全性的信任感可能未必足夠，需要持續的宣導，這也是今年推出成人疫苗接種手冊的原因，期望能進一步提醒民眾疫苗的重要性。

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關鍵字： 肺炎鏈球菌 肺鏈疫苗

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