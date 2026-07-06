女指尖刺麻「血色瞬間抽乾」！醫一看心驚：恐藏硬皮症危機

▲女網友Ivy確診「混合型結締組織症（MCTD）」，雷諾氏症是最明顯特徵。（圖／網友Ivy授權提供，未經同意請勿任意翻攝，下同）

記者李佳蓉／採訪報導

土城醫院風濕過敏免疫科主治醫師趙祥元分享，曾遇過一名中年女子因指尖刺麻求診，原以為是常見的腕隧道症候群，直到患者秀出一張「手指發白發紫」的照片，才讓他心頭一驚，當下揪出是「雷諾氏症」，且進一步抽血檢查，竟發現背後隱藏著全身性硬化症（俗稱硬皮症）的驚人危機。

趙祥元醫師在粉專分享這起收治案例，該名女患者起初的主訴，僅是特定幾根手指的指尖偶爾會感到刺痛與麻感。患者透露，自己看過許多科別的醫師，也吞了不少止痛藥，但症狀依舊反覆發作。就在趙祥元準備安排神經相關檢查時，患者翻出手機裡的照片無奈地說：「我的手指常常會變成這樣，覺得只是血液循環不好。」

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「這是雷諾氏症，一種血管及交感神經的疾病。」趙祥元解釋，人體血管上具有平滑肌，當遇到溫度改變或情緒起伏時，會影響平滑肌收縮；然而，雷諾氏症患者的調節機制出了狀況，血管收縮後「卻不知道怎麼放鬆」，導致缺血部位開始嚴重發白，最後甚至發紫。因此，治療上並非單純給予止痛藥，而是需要開立鈣離子阻斷劑來幫助血管放鬆。

「但這並不是結束。」趙祥元表示，風濕科的疾病往往牽一髮而動全身，一個看似不起眼的小症狀，背後可能牽涉極大的問題。他指出，雷諾氏症經常是「全身性硬化症」（硬皮症）的第一個表徵。

趙祥元立刻將原本預計的神經檢查，全數改為硬皮症相關的免疫檢測。果不其然，患者的抗核抗體（ANA）及硬皮症相關抗體皆呈現強陽性，且在甲摺鏡下也觀察到典型的硬皮症表現，未來必須密切追蹤。趙祥元也藉此呼籲，民眾若發現自己或親友有手指發白、變色的異常狀況，務必盡速至大醫院就診檢查。

▲冬天發病時，Ivy的腳掌也會呈現死白狀態，且伴隨「像是被橡皮筋綁住」的脹痛感。

事實上，這種手掌、腳掌顏色驟變的狀況，發作起來不僅嚇人，更伴隨著極度不適。網友Ivy接受《ETtoday健康雲》採訪時透露，自己是「混合型結締組織症（MCTD）」的確診者，其中最明顯的特徵正是雷諾氏症。

每逢冬天低溫來襲，Ivy的四肢就會出現驚人的變化。從她記錄的冬日腳掌照片中可見，雙腳腳底與腳趾在受寒後，血色會瞬間被抽乾，呈現出毫無生氣的「嚴重死白」。她形容，發作時不僅會改變顏色，還會伴隨刺痛與腫脹感，「很像那種被橡皮筋綁住很久後的痛感」。她回憶，症狀最早從國二開始，起初只有右手手指指節會出現異狀，沒想到嚴重時，這股冰冷麻痛感甚至會一路蔓延到膝蓋。

針對治療方式，Ivy表示，風濕過敏免疫科醫師曾建議以奎寧進行治療，但她目前選擇不服用西藥，而是長期透過中醫師調養身體。「我算幸運吧！」Ivy樂觀地說，目前除了雷諾氏症發作、傷口較不容易癒合、容易過敏長疹子以及整天有疲倦感之外，尚無併發其他更嚴重的症狀。她也坦言，這種狀況只要遇到寒冷或情緒緊張就會發作，尤其在冬天最為頻繁，夏天則會稍微好轉一些。