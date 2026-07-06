感冒藥水「咳就喝一口」他險進ICU！醫列15大NG用法：很多人犯

▲濫喝感冒藥水恐引發嚴重副作用，男子差點住進ICU。（示意圖／記者李依琳攝）

記者李佳蓉／綜合報導

感冒不適，你也習慣猛灌「甜甜的感冒藥水」？重症科醫師黃軒示警，臨床上曾遇過一名40多歲的上班族，整個人昏昏沉沉、搖搖晃晃地走進診間，一問之下才發現，他竟然把感冒藥水當成飲料在喝，「咳嗽喝一口、鼻塞喝一口」，一天就喝了快半瓶，甚至還配啤酒、自行服用退燒藥後開車回家，驚人行徑讓醫師忍不住直呼：「真不要命的行為！」

黃軒醫師在粉專分享這起案例，當時他嚴肅詢問這名患者今天吃了什麼藥，對方卻回答得很自然：「沒有吃藥啦，只喝感冒藥水。」再仔細追問喝了多少？男子還笑著說：「就是喝一點啊，咳嗽就喝一口、鼻塞再喝一口、睡前再多喝一點、想說好得快一點……一天大概喝了快半瓶。」

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沒想到，該名患者不只灌了半瓶藥水，還同時吃了退燒藥、喝了2罐啤酒，晚上甚至自己開車回家。黃軒感嘆，很多人都以為感冒藥水甜甜的比較溫和，誤以為喝越多、好得越快，但事實正好相反，男子差點就因為這一瓶甜甜的藥水住進加護病房。

為了避免更多人落入陷阱，黃軒整理出民眾最常誤用的「感冒藥水15個NG行為」，快看看你或家人中了幾個：

1. 把感冒藥水當飲料喝：覺得多喝一點，感冒就會快好。

2. 不用量杯：直接對瓶口喝，或拿家裡的湯匙代替。

3. 症狀一來就補一口：咳嗽喝一口、鼻塞再喝一口，不知不覺超過一天最大劑量。

4. 感冒藥＋感冒藥水一起吃：以為雙管齊下效果更好，其實很多成分完全重複。

5. 再加退燒藥一起吃：許多感冒藥本身就含有退燒止痛成分，重複服用可能增加肝臟負擔。

6. 喝酒後再喝感冒藥：嗜睡、頭暈、跌倒、呼吸抑制的風險都會增加。

7. 吃完就開車：部分感冒藥會讓反應變慢，增加交通事故風險。

8. 睡前加倍喝：以為睡一覺就會好，其實只會增加副作用。

9. 小孩喝大人的感冒藥：成人配方未必適合兒童，可能造成危險。

10. 全家共喝同一瓶：不同年齡、不同體重，需要的劑量完全不同。

11. 過期了繼續喝：藥效可能下降，開封過久也可能影響品質。

12. 留到下次感冒再喝：這次適合，不代表下次也適合。

13. 一感冒就想喝抗生素藥水：大多數感冒都是病毒感染，抗生素沒有治療效果。

14. 咳很久還一直喝：咳嗽超過3～8週，真正需要的是找出病因，而不是一直喝止咳藥水。

15. 認為藥水一定比藥丸有效：如果成分和劑量相同，藥水、錠劑、膠囊的療效通常沒有本質差異。

黃軒警告，誤用感冒藥水後，可能發生的後果絕對不是只有想睡而已，臨床上還可能出現以下嚴重症狀：

- 肝臟受損，甚至急性肝衰竭

- 嗜睡、反應變慢，增加車禍與跌倒風險

- 心悸、血壓升高、心律不整

- 神智混亂、幻覺（尤其老人更常見）

- 呼吸抑制、藥物中毒，嚴重時甚至需要急救

「感冒真正會好，是因為自己的免疫系統。」黃軒直言，並不是喝感冒藥水，就會更快好。他解釋，感冒藥水的作用是減輕發燒、流鼻水、鼻塞、咳嗽等不舒服的症狀，並不是殺死感冒病毒，更不會因為喝得比較多就康復得比較快。

最後，醫師也呼籲民眾，如果已經發燒超過3天、呼吸困難、胸痛、意識改變，或咳嗽持續數週，就不要再一味靠感冒藥水撐著，應盡快就醫檢查，找出真正的原因。