射完多久能再一次？醫揭聖人模式「5招保養回血」：別吞藥硬上

▲醫師分享「日常5保養法」能縮短不應期。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者李佳蓉／綜合報導

男性激戰射精後，會逐漸軟掉進入無欲無求的「聖人模式」。泌尿科醫師陳鈺昕解釋，這其實是身體的保護機制，讓神經與肌肉強制冷卻。想要縮短「不應期」趕快再來一次？醫師大推5招日常保養法，包括規律運動、深蹲重訓、凱格爾運動、均衡飲食以及充足睡眠。他也提醒，千萬別靠吞藥硬上，以免慘痛傷身。

射後變軟是正常生理機制

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泌尿科診所院長陳鈺昕在粉專發文指出，男性射精後2～5分鐘內會逐漸放鬆軟化，此時大腦會瞬間釋放大量荷爾蒙刺激交感神經，將血液擠回靜脈，讓陰莖充血退去進入「不反應期」（即聖人模式）。他強調：「射後變軟代表身體機能正常，跟性能力強度沒有直接關係！」

至於要多久才能再來一次？陳鈺昕指出，根據國際性醫學會（ISSM）官方衛教指引，普遍的臨床觀察顯示，年輕男性通常只需幾分鐘到半小時；中年男性可能拉長至半小時到數小時；年長者則需要12～24小時，甚至長達數天。不過他也提醒，這只是臨床的觀察趨勢，實際情況仍會因個人的體質、運動習慣與心血管健康狀況而有極大差異。

硬吞壯陽藥恐付3大慘痛代價

陳鈺昕說明，聖人模式是大腦分泌泌乳激素強迫身體「停機休息」。許多人為了展現雄風，在冷卻期強行吞壯陽藥作戰，不僅無法享受，還可能面臨3大代價：第1是「骨盆腔充血發炎」，容易引發會陰悶痛；第2是「血精驚魂」，過度激烈收縮與摩擦，易導致攝護腺微血管破裂；第3則是「包皮擦傷破皮」，在缺乏性慾與自然潤滑下硬磨，極易受傷。

5招「天然保養法」縮短不應期

與其靠藥物強迫開機，陳鈺昕建議順應身體節奏，平時可透過以下「5個天然方法」來縮短不應期：

1. 規律運動：每週至少3次、每次30分鐘以上有氧運動，可增加血管內皮細胞分泌一氧化氮，讓血管彈性變好，加快射精後的充血速度。

2. 深蹲重訓：藉由刺激大腿與臀部肌肉群，促進睪固酮分泌，幫助快速重燃性慾。

3. 凱格爾運動：有效放鬆緊繃的攝護腺和膀胱頸平滑肌，使射精後的血液回流與神經修復更暢通。

4. 均衡飲食：減少攝取容易造成全身慢性發炎的糖分，並多補充富含精胺酸、鋅的食物，有助於海綿體修復。

5. 充足睡眠：每天維持7～8小時高品質睡眠。夜間深度睡眠是分泌睪固酮的關鍵，熬夜則會釋放壓力荷爾蒙，反而讓不應期時間延長。