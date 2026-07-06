多花不到1分鐘！台大證實「AI輔助大腸鏡」提升腺瘤偵測率

▲台大、新光等4醫院研究證實AI輔助大腸鏡，可提升腺瘤偵測率。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

大腸癌長年位居國人發生人數最多的癌症之一，早期發現並切除癌前腺瘤，是預防的有效方法。台大醫院主導跨院多中心隨機臨床試驗，證實人工智慧（AI）即時輔助大腸鏡，能在糞便潛血（FIT）陽性的高風險族群中，提升「腺瘤」偵測率，每100位受檢者可額外發現約8位具有癌前病變的病人，且檢查時間僅多花0.8分鐘。

該研究由台大醫院攜手輔仁大學附設醫院、彰化基督教醫院及新光醫院共同完成，於2022年至2024年間收案1,356位40至79歲接受大腸鏡檢查的民眾，以隨機分派方式比較AI即時輔助大腸鏡與一般高階大腸鏡臨床表現，結果發現原有腺瘤偵測率已遠高於國際建議標準，研究成果在2026年4月15日刊登於國際權威期刊《JAMA Network Open》。

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台大醫院健康管理中心主任邱瀚模指出，研究結果顯示，在糞便潛血陽性的高風險族群中，接受AI輔助大腸鏡檢查者約65%發現腺瘤，相較一般大腸鏡約57%，等於每100位受檢者可額外發現約8位具有癌前病變的病人，整體而言，AI輔助組腺瘤偵測率約59%，高於一般組的53%，且平均每次檢查可發現更多腺瘤。

邱瀚模說，透過AI輔助，僅增加不到一分鐘檢查時間，未增加嚴重併發症，研究也發現，AI最主要提升的是小於1公分腺瘤的偵測能力，對於糞便潛血陽性的民眾而言，即使是較小的腺瘤，也具有較高機率已出現進階病變，因此及早發現並切除。

邱瀚模也提到，有了AI提醒，醫師並沒有因此切除更多正常或良性的組織，兩組切到非腫瘤組織的比例幾乎一樣（都約4%），代表臨床判斷仍牢牢握在醫師手上，使用上年資較淺的醫師進步最明顯，找到腺瘤的比例從約48%提升到58%，有助於讓不同經驗的醫師都維持穩定的高品質。

邱瀚模強調，AI應定位為醫師的「第二雙眼」及品質把關工具，協助提升檢查一致性，尤其對高風險族群及較年輕醫師更具臨床價值，而非取代醫師判斷，未來仍需透過長期追蹤及健康經濟分析，建立最符合台灣醫療環境的AI應用策略，作為大腸癌篩檢政策的重要實證依據。

