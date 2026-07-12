不是感冒！男出遊發燒竟「確診重大傷病」　醫警告：小心紫外線

▲男子出門遊玩後開始發燒、腳腫卻找不出病因，內心無比恐懼。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者李佳蓉／採訪報導

一名40歲男子與好友熱血南下旅遊，沒想到返家後卻高燒不退，雙腳腳踝嚴重腫脹，輾轉就醫抽血檢查才驚覺罹患「全身性紅斑性狼瘡 」。土城醫院風濕過敏免疫科主治醫師趙祥元提醒，雖然流行病學顯示此疾病以女性為主，但男性同樣有罹病風險；尤其在暑假期間，戶外玩樂一定要做好防曬工作，因為紫外線常常是紅斑性狼瘡的誘發因子。

高燒腳腫以為感冒！男竟確診重大傷病

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「他只是放假出去玩，卻得到了重大傷病…。」回想起這名個案，趙祥元醫師表示，當初患者因為高燒不退被感染科醫師轉介而來。男子發病前1週曾到南部旅遊，自認只是出去玩回來感冒，或走路走太久導致腳腫；期間在診所吃了感冒退燒藥，甚至轉診醫院感染科、服用了較後線的抗生素都壓不下來。第一次發燒這麼久都沒好，也找不出病因，讓患者感到無比恐懼。

「發燒、腳踝腫、曾經曝曬過太陽，我心裡其實有個底。」趙祥元直言，當時北部天氣已極熱無比，南部太陽更是猛毒。在進行一連串的免疫檢查後，發現該男子的dsDNA抗體呈現強陽性，並且合併補體低下，搭配臨床症狀完全符合「全身性紅斑性狼瘡 」。幸好在開始服用類固醇與奎寧治療1週後，患者燒退了、腳腫也消了，順利重拾精神。

女性罹病風險多7～9倍！紅斑性狼瘡症狀多變

什麼是紅斑性狼瘡？趙祥元接受《ETtoday健康雲》採訪時說明，這是一種慢性的「全身性自體免疫疾病」，患者免疫系統失調、無法區分敵我，進而對自身細胞與組織產生免疫反應，造成全身器官發炎甚至留下永久損傷。發病原因目前認為是遺傳、免疫系統、荷爾蒙與後天環境共同作用。

健保資料庫顯示，女性罹病風險約為男性的7～9倍，又以30～39歲女性發生率最高；不過他強調，並非只有年輕女性會得，男性、兒童及高齡者都有可能發病，且紫外線曝曬、感染、抽菸及部分藥物都可能是誘發地雷，「但並不是接觸這些因素就一定會罹患狼瘡。」

紅斑性狼瘡症狀極為多變，常被稱為「偉大的模仿者」。趙祥元盤點常見表現，包含長期疲倦、不明原因發燒、關節腫痛、掉髮、口腔潰瘍、皮膚紅疹及陽光曝曬後症狀加劇等。其中大眾最熟知的「蝴蝶斑」，通常分布在兩側臉頰及鼻樑，較少侵犯鼻唇溝；但他提醒，並不是每位患者都會長蝴蝶斑，有時需在紫外線曝曬後紅疹才會逐漸浮現。

此外，若侵犯血液系統恐致白血球、血紅素或血小板下降；影響心肺外膜可能引發深呼吸時胸痛；影響神經系統則會引發頭痛、意識改變或癲癇。

醫最怕「狼瘡腎炎」早期無症狀！

在眾多器官併發症中，醫師最擔憂的就是「狼瘡腎炎」。趙祥元示警，腎臟發炎可能造成蛋白尿、血尿、血壓升高及下肢或眼周水腫，可怕的是早期幾乎沒有明顯不適，只能靠尿液與抽血揪出。若未及時控制，嚴重恐惡化成腎衰竭，甚至面臨透析（洗腎）命運。因此，患者就算自覺無症狀，也務必定期追蹤血液、尿液及腎功能。

不少患者一聽到自己需領取「重大傷病證明」就感到恐慌，對此趙祥元解釋，因該疾病具備慢性、反覆發作且恐侵犯多重器官的特性，被健保列入「需終身治療之全身性自體免疫症候群」以減輕患者長期就醫負擔。這只是一種健保行政分類，不代表每位患者都處於重症或一定會器官衰竭；隨著醫療進步，多數患者只要規律服藥、避免自行停藥、做好防曬並定期回診，都有機會將疾病穩穩控制，維持正常生活與工作。