醫警告「3種傷腎人格」如慢性處刑！　20%患者初診就洗腎

▲腎臟科醫師洪永祥示警，一個人的腎臟健康與其性格息息相關。（示意圖／達志）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣被稱為洗腎王國，腎臟科醫師洪永祥根據台灣腎病年報資料指出，全台約有超過200萬名慢性腎臟病患者，而接受透析治療的人數已超過9萬人。他直言，決定未來是否洗腎的關鍵，除了常見的慢性病與不良習慣外，更危險的其實是「傷腎人格特質」。他盤點出3種常見的性格，正不知不覺對腎臟進行「慢性處刑」，只要中了1項就相當危險。

洪永祥醫師在粉專發文分享，門診常遇到腎友崩潰提問：「我吃得很清淡、也沒有遺傳，為什麼會走到腎衰竭？」他觀察發現，答案往往藏在患者們極度相似的性格裡，並點名以下3種「傷腎人格」最要命：

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1. 完美主義的「拚命三郎」

這類人責任感極重，習慣性地硬撐。洪永祥解釋，長期處於高壓焦慮下，會使交感神經過度興奮，身體分泌大量壓力荷爾蒙，導致全身血管劇烈收縮。當腎臟血管長期處於收縮狀態，就會引發腎壓過高與慢性缺氧，最終走向組織纖維化與硬化。

2. 逃避現實的「鴕鳥性格」

腎臟被稱為沉默的器官，內部並沒有痛覺神經。洪永祥指出，慢性腎衰竭到洗腎通常有25～35年的時間，但台灣卻有將近20%的患者，第一次看腎臟科就被宣告需要洗腎，這意味著他們延誤就診超過20年以上。

這類人常把「沒感覺就代表沒事」掛在嘴邊，因為害怕面對健檢紅字而抗拒就醫；等到真的出現水腫、泡泡尿或極度疲憊等警訊時，腎功能往往已掉到剩不到30%，白白錯失黃金治療期。

3. 聽信偏方的「熱心神農氏」

這類人極度熱衷養生，卻不信正統醫學。只要聽信網路影音、電台或親友推薦，就會買下各種「顧腎神藥」或不明偏方，甚至有人把消炎止痛藥當成補品天天吃。洪永祥警告，這種錯誤的補身方式等於天天在傷腎，會直接造成急性腎小管壞死，加速走向洗腎的命運。

針對這些難以改變的人格特質，洪永祥也提出務實的解方：

- 拚命三郎：既然停不下來，就把「休息與喝水」當作每日的工作行程，設定鬧鐘強制執行；同時把好好睡一覺列入績效考核，畢竟擁有健康的腎，才能拚得更長遠。

- 鴕鳥性格：既然害怕看報告，就把這件事「外包」。約定每年在生日或重要紀念日，由家人「強迫帶你去健檢」，不用逼自己變勇敢，只要準時赴約就好。

- 神農氏：既然喜歡嘗試，不妨把這份熱情用在「正規把關」。每次拿到新產品或偏方，多做一個動作：帶去門診諮詢腎臟科醫師。用熱愛研究的精神去求證科學，而非盲目聽信傳言。