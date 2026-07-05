誤吃致癌油別慌！名醫曝「3類食物」把握黃金時間　錯過就來不及

▲中聯油脂「大豆沙拉油」檢出致癌物「苯駢芘（BaP）」超標，醫師江守山指出，不慎吃下苯駢芘可吃洋蔥、咖哩等物助排毒。（圖／彰化縣衛生局提供，下同）

記者閔文昱／綜合報導

中聯油脂大豆沙拉油被驗出一級致癌物「苯駢芘（BaP）」超標，引發民眾擔憂，若不慎吃下肚是否還有補救機會？腎臟科醫師江守山表示，苯駢芘本身並沒有毒性，而是在進入人體後經肝臟代謝，才會轉變成具有致癌性的物質。若能把握攝取後的黃金時間，透過部分天然食物中的成分介入代謝過程，有機會降低有毒代謝物形成，但一旦毒性物質進入細胞核，目前醫學仍無法逆轉。

醫揭3類天然食物 有助降低有毒代謝物形成

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江守山在臉書發文指出，苯駢芘進入人體後，會透過肝臟細胞色素P450酵素（CYP1A1、CYP1A2）代謝成具致癌性的BPDE，因此若能在代謝過程中介入，便有機會減少有毒物質生成。根據國外研究，目前已有部分天然成分被證實可暫時抑制相關酵素活性，或促進毒物排除。

其中，洋蔥、蘋果富含的槲皮素，在人類肝細胞研究中證實可抑制CYP1A2活性，減少苯駢芘與DNA結合；咖哩常見的薑黃素則可降低有毒代謝物生成，並促進受損細胞凋亡，若搭配維生素E還能減少氧化傷害，動物實驗也發現可加速肝臟及肺部有害DNA加合物清除；至於青花椰菜、高麗菜等十字花科蔬菜所含的蘿蔔硫素，則能提升第二階段解毒酵素活性，加速致癌物排出，並保護細胞免受基因毒性攻擊。

把握黃金時間 毒物進入細胞核就無法補救

不過，江守山也提醒，上述方法都有一個重要前提，就是必須在吃進苯駢芘後的短時間內採取措施，才能在毒物尚未完成代謝前發揮作用。一旦苯駢芘代謝成BPDE，並進入細胞核與DNA形成「DNA加合物」，目前科學界尚未找到任何藥物、保健食品或營養成分，能像「橡皮擦」一樣將其移除。

江守山強調，現今並不存在能完全排除苯駢芘毒性的解毒方法，因此與其事後補救，不如平時維持均衡飲食、適量攝取具保護作用的天然食材，並選擇來源安全、品質合格的食用油，才是降低食安風險最根本的方式。