小腿冒「怪圈圈」他拖20年才求救！醫揭病因示警：恐藏癌變風險

▲男子小腿上的「怪圈圈」被診斷為「汗孔角化症」。（圖／吳仁欽醫師授權提供，未經同意請勿任意翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

小腿上長出不痛不癢的「醜斑點」，許多人常不以為意，沒想到一拖竟長達20年。皮膚科醫師吳仁欽分享，一名50多歲男子就診時，無奈捲起褲管展示腳上長滿一圈圈奇怪的圓形凸起物，模樣就像迷你甜甜圈。經診斷，這並非雞眼或疣，而是長期日曬累積導致的「汗孔角化症」。醫師警告，該病灶雖多為良性，但長期下來仍有少數惡性轉化的風險，不能掉以輕心。

皮膚科診所院長吳仁欽在粉專分享這起收治個案，該名大哥來到門診時，捲起褲管滿臉無奈地說：「醫生，我腳上這些東西長超久了，不痛不癢，但看起來就是怪……。」仔細觀察患部，呈現圓形丘疹，邊緣有一圈微微隆起，中間凹陷。吳仁欽指出，這其實是「汗孔角化症（Porokeratosis）」，不是雞眼、不是疣，更不是香港腳。

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為什麼會長出這些怪圈圈？吳仁欽解釋，這是因為角質細胞突然「罷工不照規矩分化」，圍成一個圈，把中間皮膚給關在裡面。背後的主要原因包括：長期紫外線累積、免疫功能下降以及遺傳體質。

由於這名患者長年在戶外工作，腳背與小腿長成一片，屬於典型的「日光型汗孔角化症（DSAP）」，吳仁欽形容，這可以說是太陽「一點一點幫他蓋上去的」。

針對後續追蹤與治療，吳仁欽強調，大多數病灶是良性的，但少數長期下來有惡性轉化風險。若想改善外觀，臨床上可考慮冷凍治療、雷射或外用維A酸，但最關鍵的一步永遠是「防曬、防曬」。