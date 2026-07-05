中聯致癌油影響「北市14業者、42校」　衛生局公布名單

▲北市衛生局公布北市下游業者。（圖／北市衛生局提供）

記者趙于婷／台北報導

針對中聯「大豆沙拉油」致癌物超標案，台北市衛生局今公布「14家受影響下游業者」和「42校名單」，另也同步在衛生局官網「中聯油脂受影響油品查詢專區」滾動更新名單。

台北市衛生局今公布「福壽實業股份有限公司」及「福懋油脂股份有限公司」問題油品下游業者計14家（賣場及批發通路12家、飯店餐廳2家）名單。食藥科科長林冠蓁指出，針對調和油及使用受影響大豆沙拉油含量20%以上加工產品應於7月6日24時前預防性下架部份，衛生局與台中食安處及其他縣市衛生局一同溯源追查，一查到新增業者名單及品項，就即刻要求業者依法下架。

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針對受影響學校部分，台北市教育局已立即啟動應變機制，通令各校及團膳業者全面停止使用並封存問題油品，截至115年7月3日下午6時止，共計4家團膳廠商（外訂桶餐）通報使用本次事件公告批次油品，並均已由教育局及衛生局規劃專案實地稽查4場，親赴前開廠商進行油品清點及封存作業。

林冠蓁提醒，消費者應即刻檢視家中油品並停止食用有疑慮產品，如曾購買相關產品，可向福壽實業、福懋油脂及泰山企業辦理退換貨，妥善保留購買紀錄、發票單據及問題商品，以利未來辦理退費或求償，如有消費爭議，可撥打1950消費者服務專線尋求協助。

影響學校名單如下（共計42校）：



（一）幼兒園（3園）：三民國小附設幼兒園、私立喬幼一江幼兒園、協祐非營利幼兒園（註：協祐曾向教育局通報使用到問題油品廠牌，目前仍追查是否為問題批次）。

（二）國小（8校）：石牌國小、內湖國小、東湖國小、興雅國小、建安國小、五常國小、私立中山小學、國立政大附設國小

（三）國中（24校）：天母國中、北投國中、古亭國中、石牌國中、重慶國中、新民國中、關渡國中、三民國中、長安國中、南門國中、景美國中、興雅國中、懷生國中、蘭雅國中、信義國中、內湖國中、木柵國中、北安國中、北政國中、至善國中、實踐國中、瑠公國中、螢橋國中、西湖實驗國中。

（四）高中職（7校）：百齡高中、麗山高中、大安高工、私立東山高中、私立稻江護校、私立稻江商職、私立協和祐德高中。