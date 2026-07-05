中聯致癌油擴大下架　食藥署公布「257家業者」名單

記者趙于婷／台北報導

針對中聯油脂股份有限公司供應部分大豆沙拉油檢出苯駢芘（BaP）含量不符合規定一案，食藥署今公布受影響「257家業者」資訊，另本週將進一步會同台中市衛生局進行實地勘查並釐清超標原因，並全力配合司法機關調查。

▲食藥署今公布受影響257家業者資訊。（圖／資料照）

[廣告]請繼續往下閱讀...

食藥署署長姜至剛指出，針對中聯大豆沙拉油事件，已經要求「第一層產品已全面下架」，依照106年所訂定「食品違規案件-產品下架、回收、封存、銷毀階層之處理原則」辦理，7月1日即命中聯公司停止作業，並同步要求第一層產品須於7月3日中午12點前全面下架完成，而「第二層產品」也擴大預防性下架，總計257家食品業者受影響。

姜至剛強調，凡使用受影響油品製成的原型油品（如調和油）或加工產品中使用受影響大豆沙拉油含量20%以上的加工製品，已要求業者在7月6日24時前完成預防性下架，並須於時限內提供相關產品資訊給所轄地方衛生局，而非屬上述預防性下架條件的產品，如有使用受影響大豆沙拉油製成的產品，雖無須預防性下架，業者仍須在7月6日24時前主動揭露資訊，讓民眾可以辨識。

姜至剛表示，已責成各地方衛生局確實掌握轄內業者通報、預防性下架產品及資訊揭露情形，並於7月7日中午12時前完成相關產品資訊彙整及回報，另也公布257家業者資訊（257家係剔除原291家業者重複部分），民眾若已購買相關產品，可留意業者公告或地方衛生局資訊，並依指示辦理退換貨或洽詢客服。

257家名單如下（點圖可放大）：