ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

中聯致癌油下架遭疑慢半拍　石崇良：明邀4大油廠訂新程序

▲致癌油流向曝！路易莎、晶華酒店、老協珍都中。（圖／台中市食安處提供）

▲地方衛生局稽查問題油下架作業。（圖／資料照）

記者趙于婷／台北報導

中聯油脂沙拉油風波擴大，由於事發首日僅下架回收原料油，第一時間未要求下架調和油與其他相關下游食品，引發外界質疑慢半拍。對此，衛福部長石崇良表示，明天會邀集國內4大煉油廠討論原料、製程監測等管理作為，後續會擬訂新的把關做法。

中聯油脂沙拉油檢出致癌物「苯駢芘（BaP）」超標，食藥署昨晚間才緊急宣布，在未釐清產品衛生安全前，要求兩類第二層產品應於7月6日24時前完成預防性下架，第一是受影響油品直接製成的原型油品，例如調和油，第二則是使用比例超過20%的食品加工製品，如沙拉醬等，一律預防性下架，將正式發文通知257家受影響業者。

[廣告]請繼續往下閱讀...

石崇良說明，食藥署修訂《食品安全衛生管理法》時，有訂定食品違規案件下架、回收及銷毀等8大處理原則，統一各縣市衛生局執行標準，處理原則分為兩大方向，若屬非法添加物或超過毒性標準，第一、二層產品一律下架回收，若屬合法添加或製程中自然產生的物質，則依安全標準處理，超標時第一層產品下架，第二層因濃度通常較低，視風險評估採取相應措施，本次事件即依此原則辦理。

由於第一時間只有下架回收原料油，直到事件延燒，才宣布要下架調和油和相關下游食品，引發外界不滿。石崇良今坦言，第一時間也有覺得不啟動第二層下架回收「怪怪的」，不過食藥署有事先依據既有法規處理，後來考量這次油品事件和以往小範圍的食品衛生事件不同，才進一步回收。

石崇良說，由於國內植物油精煉廠只有4家，每一家的供應量都不少，相關法規需要重新召開專家會議討論，也會在明天邀集國內4大植物油精煉廠，一起討論如何強化製程監測，包含檢驗節點、頻率等流程，進一步去研擬新的標準程序。

李立群自爆不認識春風　跟台灣脫節「在大陸都認得我」

關鍵字： 中聯 中聯油脂 致癌油

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

每天走萬步不一定護心！醫揭「7大走路地雷」：空腹晨走也上榜

12種小三現形！心理師點名「最難防類型」：佩服她每句話都貼心

快訊／超商「林聰明、阜杭飯糰」都用到致癌油　232品項一次看

13歲弟脖子黑黑洗不掉！醫問「家人有糖尿病嗎」　揭5大代謝警訊

關節炎常用老藥恐釀致命過敏　長庚研究破解關鍵基因

安靜乖巧也可能是ADHD　東基醫院提醒注意力不足型孩童易被忽略

「泰山、福壽、福懋」早知情致癌油　食藥署：中聯6/15就開過會

快訊／石崇良宣布致癌油「232項產品」全部預防性下架

快訊／食藥署公布致癌油「232項產品」明細　已回收逾43噸

快訊／未依法通報致癌油　北市重罰「南僑油脂」300萬元

讀者迴響

回到最上面