中聯致癌油下架遭疑慢半拍　石崇良：明邀4大油廠訂新程序

▲地方衛生局稽查問題油下架作業。（圖／資料照）

記者趙于婷／台北報導

中聯油脂沙拉油風波擴大，由於事發首日僅下架回收原料油，第一時間未要求下架調和油與其他相關下游食品，引發外界質疑慢半拍。對此，衛福部長石崇良表示，明天會邀集國內4大煉油廠討論原料、製程監測等管理作為，後續會擬訂新的把關做法。

中聯油脂沙拉油檢出致癌物「苯駢芘（BaP）」超標，食藥署昨晚間才緊急宣布，在未釐清產品衛生安全前，要求兩類第二層產品應於7月6日24時前完成預防性下架，第一是受影響油品直接製成的原型油品，例如調和油，第二則是使用比例超過20%的食品加工製品，如沙拉醬等，一律預防性下架，將正式發文通知257家受影響業者。

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石崇良說明，食藥署修訂《食品安全衛生管理法》時，有訂定食品違規案件下架、回收及銷毀等8大處理原則，統一各縣市衛生局執行標準，處理原則分為兩大方向，若屬非法添加物或超過毒性標準，第一、二層產品一律下架回收，若屬合法添加或製程中自然產生的物質，則依安全標準處理，超標時第一層產品下架，第二層因濃度通常較低，視風險評估採取相應措施，本次事件即依此原則辦理。

由於第一時間只有下架回收原料油，直到事件延燒，才宣布要下架調和油和相關下游食品，引發外界不滿。石崇良今坦言，第一時間也有覺得不啟動第二層下架回收「怪怪的」，不過食藥署有事先依據既有法規處理，後來考量這次油品事件和以往小範圍的食品衛生事件不同，才進一步回收。

石崇良說，由於國內植物油精煉廠只有4家，每一家的供應量都不少，相關法規需要重新召開專家會議討論，也會在明天邀集國內4大植物油精煉廠，一起討論如何強化製程監測，包含檢驗節點、頻率等流程，進一步去研擬新的標準程序。