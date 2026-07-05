「事後避孕藥」擬採日本模式　石崇良：年底拍板

▲衛福部部長石崇良。（圖／記者趙于婷攝）



記者趙于婷／台北報導

衛福部食藥署日前預告「嚴管事後避孕藥」，引發熱議。有民眾在公共政策網路參與平台提案，將事後避孕藥改為可直接在藥局購得的非處方藥師指示藥，提案附議人數超過8千人。衛福部部長石崇良今回應，還在討論要直接改為指示藥或參考日本「雙軌制」模式，年底會拍板決議，到時追蹤系統才會一併上路。

食藥署「嚴管事後避孕藥」擬將2款事後藥納入追訴或追蹤藥品，不少人擔心緊急需求時藥局買不到、影響女性身體自主權。民眾於公共政策網路參與平台提出「事後避孕藥改為可直接在藥局購得的非處方藥師指示藥」，短短兩天就附議通過（通過門檻為5000人），正式進入主管機關回應程序。

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石崇良今出席公開活動時被問及此事，他表示，這段期間收到很多建議，有人建議直接改類為指示藥，也有建議參考日本模式的「雙軌制」，有醫療治療需求，還是由醫師開立處方藥，需要緊急避孕情況，可以在特定或指定藥局購買使用。

他也提到，如果要採日本雙軌制模式，在特定或指定藥局購買，這部分也會有必要條件，例如藥師可以做衛教、協助轉診，這部分是可以不用醫師處方的例外做法。

至於追蹤系統方面，石崇良強調，會盡快討論要直接改類還是參考日本模式，到時追蹤系統才會一併上路，沒有完成相關配套前，不會直接正式上路實施，一定會確保民眾用藥權益和安全，才會有新制度推動，大家不用擔心。

食藥署也回應，目前正評估將「醫師處方」及「藥師指示」雙軌用藥模式列為可能方案之一，規劃試辦可在指定藥局取得緊急避孕藥不需持有處方箋，但試辦藥局須與婦產科醫療院所合作建立轉介機制，經專業評估在醫學上有必要經醫師診斷者，協助轉介至合作醫療院所，必要時結合線上診療（遠距醫療）等方式，將持續蒐集各界意見積極研議，預計今年底前完成試辦計畫評估及配套作法。