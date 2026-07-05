夏天「狂吃冰」恐釀私密處問題　醫：高糖增感染風險

▲醫師提醒，夏天吃過多高糖冰品，可能影響私密處健康。（圖／記者李佳蓉攝）

記者趙于婷／台北報導

夏天不少人習慣吃剉冰、雪花冰或喝手搖飲消暑，但中醫師提醒，真正需要留意的不只是「冰」，而是冰品中大量添加的糖漿、煉乳及各式配料，若長期、高頻率攝取高糖冰品，不僅容易造成肥胖、血糖波動及代謝異常，也可能影響免疫力，增加女性反覆陰道炎、白帶異常及泌尿道感染等私密處問題的風險。

中醫師周宗翰表示，許多女性認為私密處感染與清潔習慣有關，但其實飲食也是重要影響因素，市售冰品常加入黑糖、果糖糖漿、煉乳、珍珠、芋圓及粉粿等配料，一碗冰品的糖分往往就超過一天建議攝取量，若再搭配含糖飲料，更容易讓身體長時間處於高糖環境。

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周宗翰指出，研究顯示，過量攝取精製糖除了會增加肥胖及代謝症候群風險，也可能降低免疫功能，削弱身體對病原菌的防禦能力，對本身就容易反覆感染的女性而言，還可能影響私密處菌叢平衡，提高陰道炎及泌尿道感染發生機率。

從中醫角度來看，夏季本來就是暑熱、濕氣較重的季節，若再經常食用高糖、高熱量及油膩食物，容易形成「濕熱內生」，進一步引發白帶增多、分泌物偏黃、有異味、陰部搔癢及反覆陰道炎等症狀，尤其脾胃功能較弱、容易疲倦、水腫或濕氣重的女性，更容易因飲食不當而加重不適。

周宗翰表示，門診中常見不少女性夏天幾乎天天吃冰，但部分雪花冰淋上大量煉乳、黑糖糖漿，再搭配珍珠、粉圓、芋圓等配料，熱量甚至相當於一整餐，若長期食用，不僅容易發胖，也可能增加身體慢性發炎及代謝負擔，對於患有多囊性卵巢症候群、胰島素阻抗或容易反覆感染的女性，更應控制糖分攝取。

另外，不少人認為水果冰較健康，但若額外加入大量糖漿及煉乳，天然水果的營養價值也會被過多糖分抵消，建議選擇以新鮮水果為主、少糖或不加糖漿的冰品，同時避免添加過多加工配料。

周宗翰也提醒，女性夏季應做好私密處保養，包括穿著透氣棉質內褲、避免久穿濕泳衣及緊身褲、流汗後盡快更換衣物，以及不要憋尿，以降低感染風險，若反覆出現白帶異常、陰部搔癢、異味或排尿疼痛等症狀，應盡速就醫，由醫師診斷是否為陰道炎或泌尿道感染，再依個人體質接受適當治療與調理。