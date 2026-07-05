中聯「4月就接獲通報」遭疑隱匿　石崇良：本週會再實地勘查

▲衛福部部長石崇良。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

中聯油脂沙拉油檢出致癌物「苯駢芘（BaP）」超標，食藥署昨宣布擴大下架品項。衛福部部長石崇良今表示，昨日專家會議有檢視事件初步報告，接下來會擴大檢驗，從中聯製程和原料檢驗方式去了解，未釐清和完成改善前，不准復工。至於外界質疑中聯隱匿一事，這禮拜食藥署會協同地方衛生局和檢調，進一步實地勘查。

食藥署昨晚間宣布，在未釐清產品衛生安全前，要求兩類第二層產品應於7月6日24時前完成預防性下架，第一是受影響油品直接製成的原型油品，例如調和油，第二則是使用比例超過20%的食品加工製品，如沙拉醬等，一律預防性下架，將正式發文通知257家受影響業者。

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石崇良今上午出席「生產事故救濟10週年國際研討會」受訪時表示，昨天專家會議決議擴大下架，第一層全面下架，第二層食品分為兩類，如果還是以「原型油」方式販賣的加工食品一律下架，用到問題油品成分超過20%以上也預防性下架，經檢驗確定安全，可重新上架，而其他不屬於預防性下架的第二層食品，業者要主動公開哪些品項涉及使用到問題油品。

但外界質疑，為何設定20%以上才預防性下架？石崇良則回應，這次驗出最高是數值8ppb，超出規定4倍，是用合理推算方式去規定20%以上要下架。不過由於第一時間調和油並沒下架，外界也關心是否是因為輿論壓力才下架？他則直言，這是昨天大家討論的結果，以原型樣態販售商品預防性下架，檢驗合格再上架。

至於中聯在4月就接到南僑通報，以時間點推算，遭到質疑有隱匿情況。石崇良則表示，昨天討論中有提出多點疑問，這禮拜食藥署會協同地方衛生局和檢調，進一步實地勘查。