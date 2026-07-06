生父岳父皆癌逝！他無症狀「卻中4條件」　醫驚：腸內藏多顆息肉

▲男子照大腸鏡驚見多顆大息肉。（圖／粉專「文山維康診所」授權提供，未經同意請勿任意翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

一名44歲男子菸齡長達20年，因有大腸癌家族史，在太太「強迫」下就醫接受大腸鏡檢查，沒想到竟然揪出腸道內藏有多顆大息肉。男子看著螢幕一臉不可置信，直呼「我天天排便都正常，怎麼會長這個？」對此，肝膽腸胃科醫師鄭光宏示警，當「40歲以上、家族史、抽菸、外食」這4個關鍵條件交織在一起時，就算排便再正常，都應該提高警覺。

文山維康診所院長鄭光宏在粉專分享的個案，這名44歲壯年男性平時三餐外食居多，且有抽菸習慣。當被問起排便狀況時，他還很有自信地說：「醫生，我大便都很正常啊！沒有便秘、沒有拉肚子，天天都成形，身體好得很，是太太緊張，硬要我來檢查的。」

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然而，掀開家族史一看，男子的父親正是因大腸癌過世，而太太的父親也同樣遭大腸癌奪命，且兩位長輩生前都有抽菸習慣。因為深知失去至親的痛，太太才堅決當個「健康守護者」，而這份強迫的背後，其實是對丈夫最深切的愛與保護。

果不其然，大腸鏡檢查時，就在男子的腸道內發現數顆大息肉（管狀絨毛腺瘤），醫師也當場為他進行切除。鄭光宏醫師坦言，這正是大腸癌最可怕的地方：早期的大腸息肉或大腸癌，幾乎沒有任何症狀。但不痛、不癢、不便秘、不血便，大便天天成形「並不代表腸道絕對健康」。

許多人誤以為大腸癌只跟「吃太油」或「便秘」有關，鄭光宏醫師點出以下3個關鍵因子，早就在悄悄累積風險：

1. 一等親家族史：父母、兄弟姊妹若曾患大腸癌，自身罹癌機率比一般人高出2～4倍，基因影響不容小覷，這也是威力最強的警訊。

2. 抽菸：香菸中的有害物質與致癌物會經由血液循環影響全身，研究證實會顯著增加大腸腺瘤（息肉）的發生率，且惡化速度可能更快。

3. 長期外食：外食族容易攝取過多的加工肉品、飽和脂肪，同時嚴重缺乏膳食纖維，容易讓腸道環境暴露在發炎風險中。

鄭光宏醫師強調，大腸癌有高達90%是由「腺瘤性息肉」慢慢演變而來的，這個過程通常只需要幾年。大腸癌是完全可以超前部署進而預防的疾病，只要在息肉演變成癌症之前，透過大腸鏡檢查發現並直接切除，就能有效阻斷癌症發生。他也呼籲民眾「少抽一支菸，多活好幾年」，千萬別等有症狀才檢查，那往往已經太遲。