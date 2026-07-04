乳品新制上路！沒認證不能叫「鮮乳」　鮮奶茶也得改名

▲7月乳品新法規上路，有主管機關認證標章才可叫鮮乳。（圖／達志示意圖）

文／好食課

7月乳品新法規上路後，乳品名稱想標示「鮮乳」兩個字，必須符合更明確的規範！如果產品要標示為「鮮乳」，必須是取得中央農業主管機關核發的「鮮乳標章」或是符合農產品生產及驗證管理法的相關驗證標章才可叫「鮮乳」！

所以如果是進口牛奶或沒有取得標章的牛奶，品名標示上就只能用「牛乳」等同義字，不能標示為「鮮乳」。連帶也會影響到市售食品的品名！像是「鮮奶茶、鮮奶麵包、鮮奶饅頭」等，如果原料使用的乳品沒有符合「鮮乳」標示規範，就不能在品名上標示為「鮮乳/鮮奶○○」，未來都要改成牛乳茶、牛乳饅頭等其餘名稱！

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整理了一下市售常見的乳品分類供大家辨識：

✅ 乳含量100%

食用動物乳：以生乳為原料，經殺菌後需要全程冷藏保存，品名可標示為「牛乳」、「羊乳」或其他動物乳名稱等同義字。若有上面講的標章，才可以標示為「鮮乳」。

保久乳：以生乳或食用動物乳為原料，經過商業滅菌而可以常溫保存的產品。品名可標「保久乳」、「保久牛乳」等。

✅ 乳含量50%以上：

調味乳：以生乳、食用動物乳或保久乳為原料，添加其他原料或食品添加物加工製成之產品。

乳飲品：以乳粉或濃縮乳加水還原成比例與原食用動物乳比例相同之還原乳，可混合生乳、食用動物乳或保久乳為原料，也可添加其他原料或食品添加物。

調味乳與乳飲品品名標示如果不是直接標「調味乳」或「乳飲品」，那品名即要加註風味、非乳原料名稱或其他準確敘述其還原製造本質之文字，例如草莓牛奶、還原牛乳等，且要在產品外包裝明顯處以中文標示「調味乳/乳飲品」。

另外，牛乳、強化牛乳、保久乳、強化保久乳都可調整乳脂肪、乳糖含量，且品名也都可以標示為「牛乳」，「強化」指的是添加生乳原本就含有的營養素，例如鈣、維生素D等。

乳糖含量也有明確定義去區分標示：

1.低乳糖：每100毫升/公克乳品中，乳糖不得超過2公克。

2.無乳糖：每100毫升/公克乳品中，乳糖不得超過0.5公克。