連假高溫「中風個案翻倍」　醫揭夏季大量流汗、血循變慢釀危機

▲林口長庚急重症神經外科科主任陳敬昌分享高溫炎熱時也有中風風險。（圖／記者劉耿豪攝）

記者洪巧藍／台北報導

近來天氣不是炎熱難耐，就是一陣暴雨，其實高溫、劇烈變化的天氣也會增加中風風險！林口長庚急重症神經外科主任陳敬昌分享，日前端午連假連日高溫，院內收治大血管中風個案就翻倍成長，尤其是因為炎熱天氣容易大量流汗、造成脫水，使血液循環變慢，再加上原有心血管疾病，更容易誘發中風問題，提醒民眾除了平常慢性疾病控制，也一定要做好水分補充。

陳敬昌受訪表示，一般民眾多認為冬天才容易中風，但這次連假天氣由雨轉熱、氣溫驟升，臨床觀察到中風病例明顯增加，包含缺血性中風及大血管阻塞等，整體仍以梗塞型中風最多。

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中風並非單一原因造成，而是有很多因素一起發生。陳敬昌指出，天氣劇烈變化會使血管收縮、舒張幅度增加，若本身已有心血管疾病、血管狹窄，此時血管又突然收縮，就更容易塞住；如果本身有心臟疾病且未規律服藥，就更容易形成血栓、導致血管阻塞，提高中風風險。

至於天氣炎熱造成的問題，陳敬昌分析關鍵在於「水分散失」，當身體水分不足，血管水分也變少，血流速度就會變慢，身體就會處於脫水狀態，同樣加上原本就有心血管疾病、血管狹窄，炎熱天氣中風通常就是這樣發生。

▲夏季炎熱，空氣中的熱浪與濕氣逼人。（示意圖／ETtoday資料照）

「其實我們遇到中風病人，通常都是要他拼命補充水分」陳敬昌說，中風患者到院後通常第一時間會接受點滴，此時並不是單純補充營養，主要目的在改善血液循環及脫水狀況，這也顯示維持充足水分對預防中風相當重要。

陳敬昌建議，高危險族群包括心血管疾病患者，除了務必按時服藥外，更應養成規律補充水分的習慣，尤其夏季流汗多，更要即時補充流失的水分。他也提醒，真正能補充水分的是白開水。茶、咖啡及含咖啡因飲品具有利尿作用，酒精同樣會增加排尿，反而可能加重脫水，不適合作為補水來源。

有些人會喝運動飲料補水，陳敬昌則提到，因為運動飲料糖分高，還有比較高的鈉跟鉀，對於高血壓者可能血壓反而會變高，也因此，一般人大量流汗可以補充，但如果本身有高血壓、心血管疾病，甚至腎臟功能不好的人，就不太建議一直喝。

▲林口長庚急重症神經外科科主任陳敬昌。（圖／記者劉耿豪攝）