8千人連署「事後避孕藥改藥局販售」　食藥署：2個月內具體回應

▲民眾提案事後避孕藥改為可直接在藥局購得的非處方藥師指示藥，已附議通過。（圖／翻攝自公共政策網路參與平台）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部食藥署日前預告「嚴管事後避孕藥」，引發外界熱議。有民眾因此在公共政策網路參與平台提案，希望事後避孕藥改為可直接在藥局購得的非處方藥師指示藥，提案今日已正式通過，目前附議人數超過8千人。食藥署表示，將於兩個月內完成具體回應。

衛福部食藥署「嚴管事後避孕藥」擬將2款事後藥納入追訴或追蹤藥品，消息一出引發各界議論，不少人擔心緊急需求時藥局買不到、影響女性身體自主權。民眾於公共政策網路參與平台提出「事後避孕藥改為可直接在藥局購得的非處方藥師指示藥」，短短兩天就附議通過(附議通過門檻為5000人)，正式進入主管機關回應程序。

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食藥署今日表示，後續會儘速聯繫提案人釐清並確認提案內容，並於2個月內（115年9月4日前）完成具體回應。

食藥署同時也強調，目前正以兼顧「安全性」與「可近性」的原則下，往「醫師處方」及「藥師指示」雙軌用藥模式研議。目前，緊急事後避孕藥納入追溯或追蹤系統仍在預告期間，食藥署將採納各界意見做調整。

衛福部次長林靜儀日前發文解釋，食藥署沒有改變取得藥品和獲得用藥的方式，而是疑似有大量相關藥物流向不明，擔憂影響用藥安全，因此預告對於藥物流向進行管理。

林靜儀提到，自己身為曾經在婦產科臨床而且做青少女生育門診（幸福9號）的醫師，也身為女性主義者，自己絕對支持「男人沒有準備保險套就不要跟他上床」。不過，保險套一說引發網友批評，更遭民眾黨立委痛批應下台。