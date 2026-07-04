勸10次不聽！男肝硬化末期「終於戒了」　醫嘆：沒換肝恐剩半年

▲醫師從男子身上抽出的腹水。（圖／林群峰醫師授權提供，未經同意請勿任意翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

「你喔！都學不乖欸……」診間裡，一名女子像情侶打情罵俏般，無奈地用食指推了推身旁男子的頭。但在肝膽胃腸科醫師林群峰的眼裡，這卻是一幕令人深思的畫面，因為這名女子不是男子的伴侶，而是他年邁的母親。男子因酒精性肝硬化，反覆在鬼門關前走一遭，如今病情惡化至出現頑固性腹水，即使下定決心戒酒，也面臨為時已晚的殘酷現實。

林群峰醫師在粉專分享這段沉重的診間故事。他透露，這名罹患酒精性肝硬化的先生在門診追蹤了好幾年，儘管醫護人員不斷苦勸，患者仍屢勸不聽，反覆因肝腦病變、消化道出血及感染等肝硬化併發症住院。

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令人感慨的是，雖然患者已婚且為人父，但林群峰從未在醫院見過他的妻兒來探視。起初幾次住院，老父親還會陪同，但隨著時間過去，最後無怨無悔守在病榻旁的，只剩那位把他當成「長不大男孩」的媽媽。

「你要趁年輕趕快戒酒，那肝臟還有機會復原，等肝硬化末期，到時候再戒酒就來不及了。」林群峰無奈表示，這番話他對男子說過不下十次，也是對每位酒精性肝硬化病患的苦口婆心，但臨床上真正能成功把酒戒掉的，總是屈指可數。

不幸的是，病程的惡化並不等人。林群峰提到，男子近期開始產生大量腹水，肚子脹到完全吃不下，即便醫療團隊已經加強了藥物劑量，成效依舊不彰，只能每隔幾天就回院扎針抽腹水。而更令人擔憂的是，最近幾次回診，已看不見那位不離不棄的母親身影。

▲不聽勸告，男子最終因肝硬化合併頑固性腹水，只能等待肝臟移植。（示意圖／記者趙于婷攝）

「林醫師，我這次真的戒酒1個月了，可是怎麼都沒有用？腹水都不會消？」面對男子焦慮的詢問，林群峰心裡明白，病情已經走到了當初不斷警告的「來不及」階段。他坦言，臨床上這類肝硬化合併頑固性腹水的病患，若未接受肝臟移植，預期壽命大約只剩6～12個月。

面對眼前終於戒酒卻已錯失黃金時機的病患，林群峰滿是不捨，只能在心裡默默祈求：「希望他媽媽明年的母親節，還看得到這個兒子！」期盼藉由真實案例，呼籲大眾正視酒精對肝臟造成的不可逆傷害。