油品驗出苯駢芘「比蘇丹紅嚴重」　食品技師質疑未下架第二層產品

▲台北市衛生局派員稽查問題油品。（圖／北市衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

中聯油脂生產的油品檢出致癌物「苯駢芘（BaP）」超標，食藥署宣布下架第一層產品，至於涉案原料所製成的產品、半成品，如沙茶醬等第二層，經評估安全性，不予全面下架。執業食品技師質疑，苯駢芘是一級致癌物，問題比先前蘇丹紅更嚴重，為何不用第二層回收？公衛師則呼籲應該強化風險溝通與資訊透明機制。

食藥署昨日公布沙拉油驗出致癌物「苯駢芘（BaP）」超標案進度，總計受影響共18項油品，已完成統計的6項產品，累計回收17.422公噸，若業者未依限完成下架，最高可開罰300萬元。

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此外，食藥署表示，本案依照「食品違規案件-產品下架、回收、封存、銷毀階層之處理原則」屬第八類「違反衛生標準」，採取第一層產品下架回收措施，要求中聯「大豆沙拉油」 (批號315-1150404/製造日期20260404/有效日期20260930)及其分裝產品皆須下架回收；另依食品風險評估諮議會討論通過，第二層產品評估安全性不予全面下架。

執業食品技師劉忠翰今日表示，蘇丹紅是國際癌症研究機構（IARC）認定第三級致癌物，因是工業原料，所以要第二層下架；相較之下，苯駢芘是IARC第一級致癌物，只是因為是合法殘留，就不用第二層下架？

劉忠翰質疑，苯駢芘有一定毒性，所以才會定出限量標準為2.0 μg/kg，原料一旦超標，違法事實已確定，就應依法執行，並非有待風險評估決定是否放行的問題，也不應以最終產品濃度是否超標作為唯一判斷依據。

公衛師公會理事蔡秉兼指出，本次事件不僅涉及單一產品管理問題，更反映現行食品安全治理在「資訊透明」與「風險溝通」層面的制度性落差。

公衛師公會提出3點建議，建立「階梯式風險揭露」機制，依風險程度分級公開原料來源、違規情形及流向資訊；明確區分風險管理與風險溝通制度責任，強化資訊發布標準化與即時性；提升食品安全決策程序透明度，使回收與否的判斷具備可受公評性與可追溯性。

劉忠翰也提到，本案原料4月送驗合格，事後回頭驗才發現超標，凸顯現行自主管理機制存在漏洞，第三方食品技師簽證制度作為源頭攔截機制的必要性，值得主管機關正視，並呼籲檢調單位，必要時啟動搜索調查。