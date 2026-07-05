近期鼻塞、流鼻水患者大增　醫揭3原因讓過敏性鼻炎惡化

▲部立台北醫院耳鼻喉科醫師李家萱。（圖／部立台北醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

近期不少人一早起床就開始狂打噴嚏、鼻水流不停，甚至半夜因鼻塞醒來睡不好，以為只是換季小感冒，卻怎麼吃藥都反覆發作。醫師指出，目前正值梅雨季末、盛夏初期，溼度、溫差變化加上塵蟎活躍，全是過敏性鼻炎易惡化原因，近期因鼻塞、流鼻水、眼鼻搔癢求診的病人明顯增加。

部立台北醫院耳鼻喉科醫師李家萱指出，過敏性鼻炎是台灣相當常見的慢性疾病，根據研究，成人盛行率約2至3成，兒童更超過3成，20歲以下族群甚至接近4成，幾乎每5人就有2人曾受鼻過敏困擾。

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「許多人長期鼻塞，早已習慣用嘴巴呼吸，卻不知道鼻腔可能已長期慢性發炎。」李家萱指出，過敏性鼻炎除了鼻塞外，也常伴隨打噴嚏、流鼻水、眼鼻搔癢等症狀，部分病人還可能合併氣喘或異位性皮膚炎。就曾有一名53歲陳先生，長期受到鼻塞、打噴嚏與流鼻水困擾，甚至半夜常因鼻塞中斷睡眠，就醫檢查後發現除了過敏性鼻炎外，也已合併慢性鼻炎。

李家萱說明，引發過敏的原因除了塵蟎與溫度變化，也可能與花粉、寵物毛髮、海鮮等過敏原有關，因此不少民眾會透過過敏原檢測，進一步了解自身容易誘發過敏的來源。

李家萱表示，目前過敏性鼻炎仍以藥物控制為主，大部分病人服藥後症狀都能獲得改善，但藥物主要是控制症狀，無法根治過敏體質。若鼻腔長期反覆發炎，下鼻甲容易肥厚阻塞呼吸道，形成慢性鼻炎，傳統的「下鼻甲低溫射頻鼻甲消融術」主要是縮小肥厚鼻甲，改善鼻塞與呼吸不順，但對打噴嚏、流鼻水與鼻癢等典型過敏症狀，改善效果相對有限。

「後鼻神經燒灼」是近年新的治療方式之一，李家萱說明，這是透過內視鏡導引，以低溫方式精準處理與過敏反應相關的神經分支，藉此降低鼻腔過敏反應與黏膜發炎程度。相較於傳統手術著重改善鼻塞結構問題，「後鼻神經燒灼」更進一步針對容易反覆發作的流鼻水、打噴嚏與鼻癢等症狀處理，目前也已成為近年美國鼻科醫學會認可的治療選項之一。

李家萱提醒，若鼻過敏反覆發作、長期鼻塞，甚至已影響睡眠品質與日常生活，建議及早就醫評估，不要把長期鼻過敏誤以為只是單純換季或小感冒。