小暑將至「大爆痘、情緒躁」　中醫推3穴道按摩緩解

▲夏季炎熱，空氣中的熱浪與濕氣逼人。（示意圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

天氣炎熱，下週二將迎來節氣「小暑」。中醫師指出，小暑氣候特點是「暑盛濕重」，當高溫與體內濕氣結合，身體就像被關進高溫悶熱的蒸籠，氣血運行容易受阻，可能出現情緒焦躁、青春痘粉刺大爆發、更年期症狀加劇等情況，可以透過穴道按摩做居家日常保養，此時運動則建議微汗即止，切忌大汗淋漓。

俗話說「小暑過，一日熱三分」，明華馬光中醫診所中醫師黃怡瑄指出，最近很多人可能覺得有一股無名火想發脾氣，照鏡子時驚覺臉上竟冒出了幾顆惱人的粉刺痘痘，如果是步入熟齡的人可能還發現夜裡特別容易燥熱、流汗甚至失眠，這其實是身體在對外在的「暑濕」環境發出抗議。她也列出不分男女最常遇到3大困擾：

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情緒焦躁：高溫擾動心神，讓人心煩意亂、失眠多夢。當體內「心火」過旺，遇上外在熱浪，小事就容易讓人發脾氣，並帶來深深的疲憊感。

痤瘡爆發：炎熱導致皮脂腺分泌旺盛，加上暑濕無法順利排出，毒素堆積面部，導致痤瘡（青春痘）與粉刺大爆發。

更年期症狀加劇：更年期多為「陰虛火旺」，本就易有潮熱、盜汗、心悸。小暑的「暑熱」內外夾攻，會讓潮熱更頻繁、汗量變多、情緒更容易波動。

黃怡瑄分享，上週診間來了一位48歲的患者，說自己最近脾氣像炸藥一樣，臉上居然冒了好幾顆大暗瘡，晚上還常常熱醒、狂流汗，根本睡不好。這就是典型的小暑「暑熱」碰上了「更年期內熱」，患者因為體質轉變，內熱本就偏盛，加上夏日貪涼喝了太多冰飲，導致體內濕氣排不出去，熱毒往上衝，才讓脾氣、皮膚與睡眠同時失控。

黃怡瑄指出，面對雙重內外熱的考驗，中醫講求「清熱祛暑、滋陰清熱、養陰生津」。臨床上會開立滋陰潤燥、清心安神的中藥，從根本調和陰陽平衡，緩解潮熱、心悸與失眠；同時搭配針灸特定穴位，調節自律神經，讓身體的「除濕機」與「散熱系統」重新順暢運作。

此時的居家日常保養，黃怡瑄建議，可以透過穴道按摩神門穴、曲池穴、三陰交穴來改善氣色、平靜心神，另小暑時節不建議在正午或高溫下進行劇烈運動，特別是更年期朋友，汗出過多會「耗氣傷陰」，反而讓身體更虛弱、更燥熱、皮膚更乾枯。建議在清晨或傍晚，選擇瑜珈、太極或快走，讓身體微微出汗即可。微微發汗能帶走體內暑濕，正是最天然的肌膚排毒法。

▲▼小暑保養三大穴位（上）、小暑養生茶飲：百合蓮子清心茶（下）。（圖／馬光中醫提供）