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北市迪化街、赤峰街商圈8/1起禁菸　違規亂抽最高罰1萬元

▲▼李四川參訪無菸城市指定負壓式吸菸室,李四川,蔣萬安 。（圖／記者徐文彬攝）

▲心中山商圈負壓式吸菸室，資料照。（圖／記者徐文彬攝）

記者洪巧藍／台北報導

台北市政府推動「無菸城市」，衛生局日前公告「迪化街商圈」、「心中山線形公園周邊商圈（赤峰街商圈）」8月1日起全面禁菸，吸菸須至指定吸菸區，違反規定吸菸者最高可處1萬元罰鍰。

衛生局說明，為維護民眾不吸二手菸之健康權益，建構戶外無菸環境，依據菸害防制法第19條第1項第4款規定，公告北市「迪化街商圈」、「心中山線形公園周邊商圈」自115年8月1日起為除吸菸區外，不得吸菸；未設吸菸區者，全面禁止吸菸場所。

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根據衛生局公告，迪化街商圈禁菸範圍東至民樂街、西至西寧北路、南至南京西路（含南京西路239巷）、北至民生西路所圍之平面區域（含邊界之騎樓、人行道）。心中山線形公園周邊商圈禁菸範圍東至中山北路2段、西至承德路2段、南至南京西路、北至民生西路所圍之平面區域（含邊界之騎樓及人行道）。

衛生局指出，屆時違反規定於上開禁菸場所吸菸者，將依菸害防制法第40條第2項規定，處2000元以上1萬元以下罰鍰。

台北市目前有設置超過200處指定吸菸區，衛生局表示，可多利用台北通APP「指定吸菸區地圖」功能，查詢鄰近吸菸區位置；另外，有戒菸需求之民眾，多加利用戒菸門診、戒菸專線0800-636363及各項戒菸服務資源，相關訊息可至台北市政府衛生局官網「菸害防制專區」查詢。

▲▼北市迪化街、赤峰街商圈8/1起禁菸。（圖／衛生局提供）

▲▼北市迪化街（上）、赤峰街商圈（下）8/1起禁菸。（圖／衛生局提供）

▲▼北市迪化街、赤峰街商圈8/1起禁菸。（圖／衛生局提供）

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關鍵字： 標籤:**禁菸政策 台北商圈 菸害防制 健康權益 吸菸區

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