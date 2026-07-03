沙拉油致癌物超標別恐慌　北醫教授：真正要防的是長期食用

記者邱俊吉／台北報導

中聯油脂大豆沙拉油檢出致癌物「苯駢芘（BaP）」超標，引發外界擔憂健康風險。對此，台北醫學大學臨床醫學研究所教授邱惠雯表示，苯駢芘沒有急性毒性，民眾不必因一次事件過度恐慌，目前較需關注的是長期、慢性暴露對健康的影響。

食藥署今召開記者會說明此事件進度，受邀與會的邱惠雯指出，苯駢芘已被國際癌症研究機構（IARC）列為第一級致癌物，代表已有充分證據證實具有致癌性，但致癌風險仍與暴露劑量、暴露時間及累積暴露量有關，並非一次食用就一定會對健康造成危害，因此民眾無須為這起事件過度緊張，仍應以降低長期暴露風險為重。

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▲食藥署今召開記者會邀請2名專家協助說明事件進展。（圖／記者邱俊吉攝）

此外，有媒體質疑，除苯駢芘超標的大豆沙拉油外，使用同批油品製成的沙茶醬等加工食品，為何未一併下架。食藥署署長姜至剛強調，本案下架措施是依「食品違規案件產品下架、回收、封存及銷毀階層處理原則」辦理，因屬違反衛生標準案件，因此先針對第一層違規產品下架回收，至於後續加工食品，則須另依風險評估決定是否擴大處置，目前並無此規劃。

另有媒體提問，此次除苯駢芘外，另3種多環芳香族碳氫化合物（PAHs）也超標，為何沒有訂定限量標準。對此，姜至剛澄清，並非沒有管理標準，而是採「PAH4」管理方式，即苯駢芘加上「苯駢苊（BbF）」、「苯駢蒽（BaA）」及「苯並菲（Chrysene）」4種物質合併計算，監測指標值為每公斤10微克。

姜至剛說明，此次涉案油品除苯駢芘單項超標外，PAH4總量約22.3微克／公斤，也超過監測指標值，2項結果都顯示產品不符合衛生安全要求，也是要求下架回收的重要依據。