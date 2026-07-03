沙拉油苯駢芘超標罕見　台大專家：問題恐出在「進口黃豆原料」

記者邱俊吉／台北報導

中聯油脂沙拉油檢出致癌物「苯駢芘（BaP）」超標，食藥署今召開記者會說明相關進度。專家指出，這類情況在精煉沙拉油中相當罕見，理論上即使原料毛油苯駢芘偏高，經過完整精煉程序，仍可大幅降低濃度，此次事件較可能與進口黃豆原料有關，但也不排除製程控制未臻完善所致。

台大農業化學系暨研究所教授蘇南維今出席這場記者會，他表示，國內黃豆幾乎全數仰賴進口，原產地採收後如何乾燥、是否曾因溫度過高產生苯駢芘，國內難以掌握，只能依進口驗收程序把關，再透過後續煉油程序降低污染物。





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▲食藥署召開記者會說明中聯問題油品最新追查進度。（圖／記者邱俊吉攝）

蘇南維說明，一般黃豆榨油後取得的毛油，還須經過脫膠、脫酸、脫色及脫臭等精煉程序，去除非三酸甘油酯成分，而苯駢芘即屬於可在精煉過程中移除的物質，所以理論上可有效降低含量。

此外，蘇南維也說，苯駢芘並非憑空產生，而是在約300度以上的異常高溫環境下形成，故民眾日常接觸來源未必是食用油，反而可能是油煙、燒烤或其他燃燒產生的煙霧。

針對此次事件原因，蘇南維表示，目前主管機關重新檢測留樣產品，尚未發現其他沙拉油有相同情況，也凸顯這是相當特殊的個案，而依目前資訊研判，問題較可能出在原料端，但仍等待完整調查結果確認。

蘇南維並引述過去研究，指即使毛油苯駢芘超標，只要精煉程序得當，仍有機會降至法規標準以下，其中以脫色、脫臭2道程序最為關鍵，可大幅去除苯駢芘。

不過，蘇南維也提醒，若脫色、脫臭程序做得不夠完整，苯駢芘便可能殘留，但若一味提高溫度或真空度，又可能產生其他加工污染物，因此如何兼顧污染物去除及製程安全，是油脂製造業者的重要課題。