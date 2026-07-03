發文「沒套別上床」挨批　林靜儀重申原意：憂避孕藥用藥安全

▲衛福部次長林靜儀，資料照。（圖／記者陳家祥攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部食藥署日前預告「嚴管事後避孕藥」，將2款事後藥納入追訴或追蹤藥品，衛福部次長林靜儀發文解釋，卻因提及「男人沒有準備保險套就不要跟他上床」引發爭議，更遭民眾黨立委痛批應下台。林靜儀今（3）日並未多做回應，強調此次食藥署沒有改變取得藥品和獲得用藥的方式。

林靜儀昨日談到嚴管事後避孕藥爭議，她提及身為曾經在婦產科臨床而且做青少女生育門診（幸福9號）的醫師，也身為女性主義者，自己絕對支持「男人沒有準備保險套就不要跟他上床」。此話一出，引發網友批評。

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民眾黨立委陳昭姿今日痛批，2016年食藥署就通過事後避孕藥列為指示藥，但當年卻被林靜儀施壓擋下，一擋就擋了10年，請她知所進退。立委邱慧洳也說，林靜儀完全沒有擔任衛福部次長的專業跟高度，「請她下台，不要打擊婦女主權。」

對此，林靜儀未多作回應，但再次重申發文內容原意。她在文中強調，重點在於臨床上遇到太多缺乏安全避孕觀念伴侶，缺乏自我與相互保護意識，加上使用事後藥觀念錯誤，如當作唯一避孕措施、反覆用藥導致月經紊亂等。

林靜儀也表示，此次食藥署沒有改變取得藥品和獲得用藥的方式，而是疑似有大量相關藥物流向不明，擔憂影響用藥安全，因此預告對於藥物流向進行管理。

▲林靜儀貼出原文並且畫上重點反擊。（圖／翻攝自Facebook／林靜儀）