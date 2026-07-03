快訊／中聯致癌油影響18項油品　食藥署：已回收逾17公噸

邱俊吉／台北報導

中聯油脂生產的油品檢出致癌物「苯駢芘（BaP）」超標，外界質疑為何僅回收特定批次產品，而非全面下架。對此，食藥署今下午說明，此次處置是依食品風險評估及既有回收原則辦理，截至中午12時，受影響共18項油品，已完成統計的6項產品，累計回收17.422公噸，若業者未依限完成下架，最高可開罰300萬元。

▲中聯油脂含致癌物油品流入市場，各縣市衛生局加強稽查。（圖／北市衛生局提供）

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食藥署表示，地方衛生局正持續追蹤問題產品下架及回收情形，確認違規產品已停止流通。依《食品安全衛生管理法》規定，若業者未於期限內完成下架，可處3萬元至300萬元罰鍰。

▲中聯致癌油回收，食藥署7/3記者會說明。（圖／食藥署提供）

此外，食藥署指出，目前資本額3000萬元以上食用油製造業者共有3道把關機制，包括業者定期自主檢驗、委託外部檢驗（至少每半年一次），以及政府後市場抽驗；若檢出核准添加或製程中自然產生的化學物質、有毒有害物質，是否擴大回收，須依食品風險評估諮議會決議，才會辦理第二層再製產品評估，不會先行全面下架。

針對食用油中的多環芳香族碳氫化合物（PAHs）管理，食藥署表示，目前法規已針對苯駢芘訂定限量標準為2.0微克／公斤，只要超標就必須依法下架回收，另食藥署也訂有「降低食品中多環芳香族碳氫化合物含量作業指引」，對於苯駢芘、「苯駢苊（BbF）」、「苯駢蒽（BaA）」及「苯並菲（Chrysene）」等4項PAHs，訂有合計總量10微克／公斤的監測指標值。若業者自主檢驗發現總量超過指標，須立即啟動異常處理。

食藥署說明，後續將督導食用油製造業者加強原料驗收、自主檢驗及製程管理，並依此次事件調查結果，檢討自主檢驗制度及管理措施，研議提高源頭油廠自主檢驗頻率及精進製程管理，同時持續強化後市場抽驗與風險管理，以保障食品安全。

▲中聯致癌油回收，食藥署7/3記者會說明。（圖／食藥署提供）