追蹤14年揭口腔菌逾8成「抗藥性增強」　專家： 牙周病更難治好

▲國人口腔細菌抗藥性增強，恐影響牙周病治療，也凸顯好好使用牙線預防感染的重要性。（圖／達志／示意圖）

記者邱俊吉／台北報導

牙周病不只是牙齦發炎，恐潛藏抗生素抗藥性危機。有專家追蹤台灣牙周病患者口腔細菌14年來的變化，發現高達9成8的病人屬於多重菌種感染，且用6種常見抗生素來測試，顯示有5種殺菌力顯著下降，甚至有一種藥的抗藥率已超過9成，這也使牙周病治療愈來愈棘手。

馬偕醫學大學醫學檢驗暨再生醫學系助理教授楊宗穎表示，他與團隊長期研究細菌的抗藥性，過去多分析敗血症、菌血症及傷口感染患者的細菌，不過近年「One Health（健康一體）」概念興起，抗藥性已不只是醫院感染問題，與生活環境、飲食及人體菌叢都有關，於是從人體第一道接觸外界的口腔切入，觀察口腔細菌抗藥性的變化。

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針對最新研究，楊宗穎說，他和高雄醫學大學厭氧暨口腔微生物研究中心牙醫師龔榮璋組成團隊，分析2008至2021年間、共466名牙周病患者口腔樣本，分離出980株細菌，並檢測這些菌株對6種常用抗生素的抗藥性，這也是台灣長期追蹤口腔細菌抗藥性的監測；結果顯示，細菌對甲硝唑（Metronidazole）的抗藥率在14年間由37.8%升至90.9%，抗藥性問題最嚴峻。

此外，這些菌株對環丙沙星（Ciprofloxacin）抗藥率亦由33.1%升至51.5%，克林達黴素（Clindamycin）由21.6%升至51.5%，美諾環素（Minocycline）由44.6%升至51.5%，阿莫西林（Amoxicillin）則由31.1%升至39.4%，僅阿莫西林／克拉維酸（Amoxicillin-clavulanic acid）由36.5%降至18.2%。

▲最新研究發現國內牙周病患者口腔細菌的抗藥性問題日益嚴峻。（AI協作圖／記者邱俊吉製作，經編輯審核）

研究也發現，高達98.1%的患者屬於多重菌種感染。楊宗穎表示，口腔本來就是複雜的微生物環境，牙周病很難歸因於單一細菌，通常都是多種細菌共同作用，加上抗藥性攀升，導致治療難度持續提高，且部分細菌還會形成生物膜、即牙菌斑，其有如一道保護細菌的「堡壘」，使抗生素更難發揮作用。相關研究成果日前已發表於國際知名醫學期刊《International Dental Journal》。

楊宗穎指出，此研究並未蒐集病人過去用藥紀錄，故無法證明抗藥性一定來自牙周病治療，也可能與過去因感冒或其他感染不當使用抗生素有關，但只要醫師已開立抗生素，民眾便應按時服用並完成整個療程，不要因症狀減輕就自行停藥，以免留下存活細菌，增加抗藥性風險。

楊宗穎也提醒，要預防牙周病，真正有效方法仍是使用牙刷、牙線及牙間刷等日常物理性清潔，另醫師端亦應遵循抗生素管理原則，不要一看到發炎就直接開藥，才能建立更符合台灣現況的牙周病用藥策略，以免口腔細菌抗藥性持續惡化。