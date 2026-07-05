以為能救脂肪肝！醫揭「3大瞎忙地雷」反變糟：吃太少掉肌肉

▲想要改善脂肪肝，醫師提醒「避開果糖、吃夠蛋白質、挑優質的原型澱粉吃」是關鍵。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

看到剛出爐的體檢報告上印著「輕度脂肪肝」，不少四肢纖細的民眾第一反應超納悶，不解「我這麼瘦，是不是檢查機器壞了？」然而，減重醫師蕭捷健警告，社會大眾常存在「瘦子就不會有脂肪肝」的迷思，事實上，瘦子的肝硬化程度可能更慘烈！他點名民眾日常天天在做的「3件冤枉事」，不僅對消除脂肪肝無效，還可能讓情況雪上加霜。

蕭捷健醫師在粉專引述《Biomedicines》期刊研究指出，在患有脂肪肝的族群中，大約「每5個就有1個是體重正常的瘦子」。更跌破眾人眼鏡的是，這群「瘦子脂肪肝」患者的心血管與癌症死亡風險，幾乎與體重過重者一樣高，且肝硬化情況甚至更嚴重。

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為什麼瘦子也會有脂肪肝？蕭捷健解釋身體的「倉庫理論」。吃下肚的澱粉會轉化為血糖，接著變成肝醣儲存在肝臟與肌肉中。但肝臟這個倉庫容量超小，大約只能裝下2碗飯的量；相對而言，肌肉才是大倉庫，如果練得好，儲存量可達肝臟的5倍。當倉庫一滿，多餘的糖就會變成油，往肝臟堆積就形成了脂肪肝。因此，四肢纖細又不愛運動的人，肌肉量少得跟肝臟差不多，「一杯珍奶就爆倉了」。

為了消滅脂肪肝，許多人拚命節食、運動，卻可能在走冤枉路。蕭捷健盤點讓人越做越糟的「3大地雷」：

第1雷：靠空腹晨跑來對付脂肪肝

許多人以為空腹運動燃脂效果更好，但蕭捷健直言，空腹跑跟吃飽再跑的差距小到可憐。根據273人的統合數據，空腹跑步平均只多燒掉3.08公克的脂肪，「也就2顆腰果的量」。更慘的是，在肝醣耗盡的狀態下去跑步，身體會「順手拆肌肉來燒」。一旦作為大倉庫的肌肉縮水，糖分更沒地方去，長期下來反而更容易堆積回肝臟。他建議，運動前吃根香蕉，研究也發現，運動前補充咖啡因與蛋白質能有效增加脂肪燃燒。

第2雷：戒糖改喝果汁

以為不喝手搖飲改喝果汁比較健康？這其實是另一個陷阱。蕭捷健點出果糖陰險之處在於，它「幾乎只在肝臟代謝」。民眾常忽略，即使是日常添加的砂糖或手搖飲裡的蔗糖，也有一半是果糖成分。

第3雷：只吃燙青菜、拚命少吃

長期挨餓、吃太少的結果，掉的往往是肌肉而不是脂肪。蕭捷健強調，當肌肉倉庫越縮越小，下一餐吃進的糖分無處可放，最終只好又塞進肝臟。

想要真正改善脂肪肝，蕭捷健給出明確解方：避開果糖、攝取足夠的蛋白質，並挑選優質的原型澱粉。如果實在想吃精緻澱粉，那就去「做重量訓練」，把肌肉倉庫變大，讓糖有地方去；若不想做肌力運動，進行「Zone 2運動」也能幫助燃燒內臟脂肪。