醫大推花椰菜「她一吃就脹氣」！　改2吃法不再狂放屁

▲花椰菜抗氧化又解毒，但有婦人抱怨「一吃就脹氣」。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者李佳蓉／綜合報導

花椰菜被許多人視為抗氧化、解毒神菜，但有不少民眾吃完卻狂放屁，甚至肚子脹氣不適！營養功能醫學專家劉博仁醫師表示：「花椰菜一直是我很推薦的蔬菜之一！」不過，由於其富含膳食纖維與易發酵醣類，腸胃敏感者吃下肚後，經細菌發酵便容易產氣。他建議，只要把握「少量攝取、細嚼慢嚥」的原則，讓腸胃慢慢適應，就能減少放屁不斷的窘境。

劉博仁醫師在粉專分享，日前在門診遇到一名50多歲的太太苦笑著問：「劉醫師，我知道您常說花椰菜很好，所以我最近幾乎天天吃。可是奇怪的是，每次吃完肚子就脹脹的，是不是我不適合吃花椰菜？」他當下笑著安撫患者，強調不是菜不好，而是身體在提醒「吃的方法」需要調整。

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劉博仁解釋，花椰菜富含維生素C、葉酸以及十字花科蔬菜最重要的植化素「蘿蔔硫素（Sulforaphane）」。近年許多研究發現它具備抗氧化、抗發炎作用，還能活化解毒酵素，幫助肝臟代謝外來化學物質，是天然的解毒助手；其中的膳食纖維更是腸道益生菌愛吃的食物，有助維持腸道健康。

至於為何吃了容易脹氣？劉博仁點出關鍵，在於花椰菜含有較多的膳食纖維，以及部分容易被腸道細菌發酵的醣類。平時如果很少吃蔬菜，或腸道比較敏感，當益生菌開始大量發酵時，就會產生較多氣體，引發脹氣、放屁頻率增加的狀況。

「這並不代表花椰菜不好，而是腸道還需要一點時間適應。」劉博仁建議，吃花椰菜不要一次吃太多，最好從少量開始慢慢增加，並配合細嚼慢嚥，通常腸胃就會逐漸適應。不過他也提醒，若本身患有腸躁症（IBS），或正在進行低腹敏（低FODMAP）飲食的民眾，建議先與醫師或營養師討論適合自己的攝取量。