今年恙蟲病已破百例「創4年新高」　疾管署示警：7月流行高峰

▲疾病管制署副署長曾淑慧。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內暑假旅遊旺季到來，疾病管制署今（3）日提醒，今年恙蟲病累計已達104例，創下4年同期新高，將進入恙蟲病流行高峰，民眾出遊踏青時應做好個人防護措施，著長袖衣褲並使用防蚊藥劑，避免遭恙蟲叮咬致病；如出現疑似症狀應儘速就醫並告知旅遊暴露史，以利醫師及早診斷治療。

疾管署監測資料顯示，今年截至7月1日，累計104例恙蟲病確定病例，其中103例為本土病例，感染地以東部及離島地區79例（占76.7%）為多，今年累計病例數高於2023-2025年同期（介於71-92例）。

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副署長曾淑慧表示，我國全年皆有恙蟲病病例，歷年資料顯示通報數自4至5月開始上升，6至7月達高峰，於東部及離島地區感染病例數較多；今年病例較多，可能與聖嬰現象有關，流行病學觀察趨勢與往年相同。

疾管署指出，恙蟲病是由帶有恙蟲病立克次體的恙蟎叮咬而傳染，恙蟎會停留於草叢中，伺機攀附到經過的人類或動物身上。恙蟲病的潛伏期約9至12天，患者會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，約發燒一周後皮膚出現紅色斑狀丘疹，恙蟲叮咬處通常會出現焦痂，是此疾病的重要特徵。

疾管署呼籲，民眾從事踏青、露營等戶外活動時，如有接觸到草叢環境，務必做好個人防護措施，包括穿著淺色長袖衣褲、長筒襪、長靴及手套等保護性衣物，將褲管紮入襪內；並使用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分之防蚊藥劑，依照標籤指示說明於衣物及皮膚裸露部位。

此外，返家後請盡快沐浴及換洗全部衣物，避免恙蟎附著，如有疑似症狀，應儘速就醫並告知醫師相關活動史，或有無出入草叢等暴露史，以供醫師臨床診斷參考。