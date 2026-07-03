戒手搖飲！洗腎婦每天「2碗天然點心」竟胖2kg　醫嘆：太會偽裝

▲洗腎婦努力控制飲水量，卻忽略「天然點心」愛玉含水量達99%以上。（示意圖／達志）

記者李佳蓉／綜合報導

對於需要限水的洗腎患者來說，飲食控制是每日的嚴格考驗。腎臟科醫師林軒任分享臨床案例，一名61歲洗腎婦人平常連喝水都用量杯精準測量，沒想到上週站上體重計，竟胖了快2公斤，讓她當場愣住。經過醫師詳細詢問，才發現元凶竟是她「天天吃2碗愛玉」。醫師直言，那些打著「天然、健康」招牌、讓人完全不設防的食物，反而最危險。

林軒任醫師在粉專分享，這名婦人洗腎2年，不僅戒掉手搖飲、湯麵只吃料不喝湯，連家裡的水壺都貼著刻度貼紙，每天能喝多少水都量得比誰都準。然而今年夏天，她在市場看到一攤「天然的、涼涼的、幾乎沒有熱量」的檸檬愛玉，上網查過也認為「比什麼都健康」，於是下午吃一碗、傍晚再吃一碗，用來取代她原本捨不得喝的冰水。

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直到洗腎那天，體重計上的數字竟超標快2公斤，面對護理師隨口詢問：「這2天是不是水喝比較多？」讓婦人感到相當委屈與害怕。林軒任請她將這幾天從早到晚吃的東西盤點一遍，當聽到「一天2碗愛玉」時，答案終於水落石出。

「她不是不乖，是那碗愛玉太會偽裝。」林軒任指出，愛玉本身確實是對腎友很友善的點心，根據食藥署的食品營養成分資料，愛玉99%以上都是水。但也正因如此，對需要限水的洗腎腎友來說，吃愛玉其實就是在喝水，一碗200多毫升，一天吃2碗就相當於喝了快半瓶礦泉水的量，悄悄繞過了她水壺上的刻度。

此外，林軒任也提醒，愛玉中泡著的那勺糖水也是關鍵。2024年英國UK Biobank的大型研究就曾提醒，含糖飲料喝越多，腎臟越吃虧。所幸，婦人再次回診時，體重已經控制得非常漂亮。她雖然還是每天吃愛玉，但這次她將愛玉的糖水倒掉大半、擠一點檸檬、固定用小碗裝，並在飲水記錄本上補上一行字：「愛玉一碗，算水 150。」

林軒任強調，限水生活並非要把喜歡的東西全數剔除，而是要將每樣食物算進每日水分額度裡。「太小心的人要學會放心，太放心的人要學會計算」，這碗愛玉沒有絕對的好壞，差別只在於有沒有把它算進去。