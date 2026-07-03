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醫揭半年機上救人3次！台大醫院攜手長榮航空推「空中仁醫計畫」

▲▼台大醫院攜手長榮航空推動空中仁醫計畫。（圖／記者洪巧藍攝）

▲台大醫院院長余忠仁（右）與長榮航空總經理孫嘉明（左）代表雙方簽署空中仁醫計畫合作備忘錄。（圖／記者洪巧藍攝，下同）

記者洪巧藍／台北報導

國人出國旅遊人數連創新高，但飛行途中可能會有緊急狀況，台大醫院與長榮航空於今（3）日共同簽署合作備忘錄（MOU），啟動「空中仁醫計畫」，結合旅遊預防醫學、宣導、飛航健康照護，提升飛航安全與海外健康保障。台大醫師分享，過去就曾經在半年內搭飛機時，遇到三次求救而出面提供醫療協助。

「空中仁醫計畫」簽署儀式由台大醫院院長余忠仁與長榮航空總經理孫嘉明代表雙方簽署合作備忘錄。余忠仁表示，隨著全球交流日趨頻繁以及新興傳染病的潛在威脅日益增加，旅遊醫學已不再只是疫苗接種，而是涵蓋出國前健康風險評估、慢性疾病管理、傳染病預防、旅途中健康照護以及返國後健康追蹤等完整的健康管理服務。

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余忠仁分享，現在高齡者出國的機會非常多，但是很多人有慢性病或者特殊身體狀況，他自己也常有病人會問「我的身體狀況適不適合飛行？」他都會建議「可以先去太平山看看」因為大約2,000公尺的氣壓，就相當於飛機客艙加壓後的環境，如果在太平山就覺得不舒服，再測一下血氧，如果血氧不足，那最好就不要搭機。

台大醫院家庭醫學部主任程劭儀分享自身搭機經驗，就曾經有在半年內搭三次長榮飛機都碰上機上求救，所幸狀況都沒有很危急，多是年長者因氣壓不適，喘不過氣、心臟不舒服，而此次「空中仁醫計畫」也將協助更新相關醫療裝備。

▲▼台大醫院攜手長榮航空推動空中仁醫計畫。（圖／記者洪巧藍攝）

▲台大醫院攜手長榮航空推動空中仁醫計畫。（圖／記者洪巧藍攝）

台大醫院副院長黃國晉提醒有慢性疾病的民眾，在計畫出國旅遊前務必先回診，請長期追蹤自身疾病的原主治醫師進行專業評估。主治醫師最熟悉您的個人病況，能精確判斷目前的病情穩定度是否適合搭乘長途飛機。

黃國晉說明，如有飛航安全上的需要，主治醫師亦可協助開立英文版的「適合搭機證明（Fit to Fly Certificate）」或各航空公司適航評估表，並指導隨身常備藥物的攜帶與調劑原則。千萬不要抱病冒險登機，惟有做好充分的醫療評估，才能確保整趟飛航旅程平安無憂。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空始終以旅客健康與飛航安全為首要目標，持續強化機上醫療支援機制。自2011年導入MedLink機上醫療諮詢服務，結合地面專業醫療團隊提供即時協助，並於2019年啟動「空中仁醫計畫」，邀請具醫師資格之旅客加入機上醫療支援行列，於航班發生緊急醫療狀況時，能整合地面與機上專業能量，提供更即時完善的照護服務。

台大醫院表示，「空中仁醫計畫」未來將持續推動旅遊醫學衛教宣導、旅客健康風險評估、飛航健康知識推廣及跨領域合作交流，並透過醫療與航空專業的整合，建立更完整的旅遊健康照護模式。雙方期盼共同打造從出發前、飛航中到返國後的全方位健康支持網絡，提升國人健康旅遊意識，守護每一段飛向世界的安心旅程。

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關鍵字： 空中仁醫 旅遊醫學 飛行健康 台大醫院 長榮航空

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