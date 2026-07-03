中聯沙拉油不只苯駢芘超標　另檢出3種第二級致癌物

▲中聯油脂生產的大豆沙拉油檢出多種致癌物 。（圖／取自中聯油脂官網）

記者邱俊吉／台北報導

中聯油脂生產的大豆沙拉油檢出致癌物「苯駢芘（BaP）」超標 ，但根據該公司檢驗報告，其實不僅苯駢芘超標，油品中還發現另3種具有致癌風險的多環芳香族碳氫化合物（PAHs）；醫師說，油品在製程中只要經過高溫，即可能產生各類PAHs，此次事件凸顯食用油送驗制度有檢討空間，建議提高頻率。

根據中聯油脂提供、SGS於6月29日出具的檢驗報告，除第一級致癌物苯駢芘檢出8.1 μg/kg外，另檢出3種PAHs，包括「苯駢苊（BbF）」6.1 μg/kg、「苯駢蒽（BaA）」3.7 μg/kg及「苯並菲（Chrysene）」3.4 μg/kg。

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對此報告，林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，PAHs是一大類化合物，包含苯駢芘及許多其他成分，其中苯駢芘被世界衛生組織（WHO）旗下國際癌症研究總署（IARC）列為第一級致癌物，已確認會造成人類癌症，而另3種PAHs則均屬第二級致癌物。

顏宗海說明，所謂第二級致癌物又分為2A及2B兩類，這3種PAHs屬於2B，代表已有動物實驗證實可能增加癌症風險，但目前在人類仍缺乏足夠證據，致癌威脅性不如已確認對人類致癌的第一級致癌物苯駢芘。

▲中聯油脂送驗樣品。（圖／取自中聯油脂官網）

顏宗海表示，PAHs主要是在煤、石油、天然氣、菸草等有機物不完全燃燒時形成，人類若長期暴露於高濃度PAHs，可能造成細胞損傷、生殖系統受損，並增加多種癌症風險。

外界質疑，中聯油脂4月出貨時檢驗合格，下游業者直到6月底複驗才發現超標，中間相隔近3個月，究竟是檢驗、保存或其他因素所致？顏宗海回應，這確實是目前事件的重要疑點，有待主管機關進一步調查釐清。

至於目前規定食用油半年送驗一次是否足夠，顏宗海認為，食藥署有既定機制，但此次苯駢芘濃度超標約4倍，又有約1300公噸油品流入市面，影響眾多下游業者，既然已發生重大食安事件，應重新檢討相關制度，可提高頻率、比例，才能更有效保障民眾食品安全。