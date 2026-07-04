瘦子也會心肌梗塞！「最頑固壞膽固醇」90%天生　醫教3招救命

▲醫師示警「最頑固壞膽固醇」脂蛋白(a)是引發心肌梗塞的超級危險因子。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

明明身形纖瘦、平時有運動習慣，且膽固醇指數正常，為何年紀輕輕就突發心肌梗塞？國軍桃園總醫院新竹分院心血管中心主任、心臟內科醫師曾國翔點出，這背後的真正凶手極有可能是「脂蛋白(a)」（簡稱 Lp(a)）。他直言，脂蛋白(a)的濃度有90%以上是遺傳造成，這意味著無論多努力跑步、飲食吃得多清淡，對它的數值幾乎「毫無影響」。

曾國翔醫師在粉專衛教指出，普通的壞膽固醇（LDL）會讓血管卡垢，而脂蛋白(a)則可視為壞膽固醇的「武裝升級版」。它不僅具備能鑽進血管壁的核心武器「載脂蛋白B（Apo B）」，身上還額外連結了一條獨一無二的超強黏性掛勾「載脂蛋白a（Apo(a)）」。這個特殊結構不僅極易引發嚴重發炎，還會干擾人體的溶血機制，強烈促進血液凝固並形成血栓。這種雙重破壞力，讓它成為引發心肌梗塞與主動脈瓣膜狹窄的超級危險因子。

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面對這個天生基因決定的「最頑固壞膽固醇」，過去醫學界往往束手無策。不過，曾國翔醫師結合歐美最新心血管治療指引，整理出對付它的3大黃金戰略：

1. 一生至少抽血檢驗一次

歐美指引強烈建議，所有成年人有生之年都應抽血檢驗一次脂蛋白(a)。因為它是天生的，驗一次就能知道這輩子的基礎風險。若檢驗數值大於50 mg/dL或125 nmol/L，就屬於高風險紅字。

2. 啟動「包圍戰術」抵銷風險

曾國翔醫師坦言，大家最常吃的降膽固醇藥（史他汀類 Statins）對脂蛋白(a)完全沒用，有時甚至會微幅升高。既然改變不了天生的壞基因，指引建議採取「包圍戰術」，把其他壞人趕盡殺絕。若患者脂蛋白(a)偏高，醫師會要求將普通的壞膽固醇壓到極低（小於55 mg/dL），並將血壓、血糖控制到完美狀態，且絕對不能抽菸，藉此達到整體風險抵銷。

3. 最新「基因消音器」成救命新星

對於脂蛋白(a)異常升高的超高風險病患，未來也有新解方。曾國翔透露，這幾年國際大型臨床試驗取得了驚人成功，開發出宛如「基因消音器」的RNA標靶藥物。這種最新針劑能直接進入肝臟「關掉」製造脂蛋白(a)的基因指令，將血液中的脂蛋白(a)暴力降低70～90%以上，堪稱心血管領域劃時代的救星。

曾國翔呼籲，若民眾有「早發性心血管疾病家族史」，例如長輩50歲前就曾裝過心臟支架，下次抽血時務必請醫師加驗脂蛋白(a)。即使數值偏高也別灰心，透過完善的包圍防守戰術與未來的新型標靶武器，依然能妥善守護心血管健康。